Россия изолирует свой интернет: Госдума поставила точку

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Вторник, 16 апреля 2019, 11:42

Госдума РФ приняла  в третьем, окончательном чтении законопроект о так называемом "суверенном интернете".

Об этом сообщает сайт Госдумы РФ.

Главной задачей этой инициативы называли обеспечение надежной работы российского сегмента интернета в случаях сбоев или целенаправленного масштабного внешнего воздействия.

Координировать обеспечение устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета на территории России будет Роскомнадзор.

Техсредства смогут фильтровать трафик и блокировать запрещенные в России ресурсы.

Как отмечает "Медуза", закон об изоляции российского сегмента интернета вступит в силу 1 ноября 2019 года. Отдельные положения – о криптографической защите информации и о национальной системе доменных имен – начнут действовать с 1 января 2021 года.

 

Напомним:

  • В декабре 2018 года в Госдуму России внесли законопроект об обеспечении автономной работы российского сегмента Интернета при отключении от глобальной инфраструктуры.
  • 20 февраля 2019 года президент РФ Владимир Путин объяснил необходимость изоляции российского интернета так: "Они там сидят, это же их изобретение, и все слушают, видят и читают, что вы говорите, и накапливают эту информацию, а так не будут".
  • 10 марта в Москве прошел митинг против изоляции русского интернета. Были задержаны15 человек.
  • В тот же день, в сети появились фото "надгробия Путину", якобы установленного в Набережных Челнах.
  • На черном каменном памятнике была размещена фотография президента и надпись: "1952−2019". "Путин похоронил свободный интернет – жители Набережных Челнов похоронили Путина", – писали в соцсетях.
  • Также сообщалось, что соцсеть "ВКонтакте" начала удалять фото с "могилой Путина".
  • В марте сообщалось, что Министерство обороны России начало создавать мультисервисную транспортную сеть связи, которая станет основой для так называемого "суверенного интернета".

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Темы: интернет Росcия


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