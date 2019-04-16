Россия изолирует свой интернет: Госдума поставила точку

Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о так называемом "суверенном интернете".

Об этом сообщает сайт Госдумы РФ.

Главной задачей этой инициативы называли обеспечение надежной работы российского сегмента интернета в случаях сбоев или целенаправленного масштабного внешнего воздействия.

Координировать обеспечение устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета на территории России будет Роскомнадзор.

Техсредства смогут фильтровать трафик и блокировать запрещенные в России ресурсы.

Как отмечает "Медуза", закон об изоляции российского сегмента интернета вступит в силу 1 ноября 2019 года. Отдельные положения – о криптографической защите информации и о национальной системе доменных имен – начнут действовать с 1 января 2021 года.

Напомним: