Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Порошенка кажуть, що соціологія не викликає у них захоплення

Вівторок, 16 квітня 2019, 15:22
У Порошенка кажуть, що соціологія не викликає у них захоплення
фото Дмитра Ларіна, УП

У виборчому штабі кандидата у президенти Петра Порошенка заявили, що результати соціологічних опитувань напередодні другого туру виборів їх не захоплюють, однак внутрішні дослідження команди Порошенка показують скорочення розриву між кандидатами.

Про це заявив речник виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв в інтерв’ю "BBC News Україна".

Медведєв на питання, чи проводить штаб Порошенка внутрішню соціологію і що вона показує, відповів, що та соціологія, яку оприлюднили тиждень тому, не викликає у команди Порошенка захоплення.

За його словами, результати опитування змусили штаб Порошенка "потроїти зусилля", проте та соціологія, про яку говорив Медведєв, фіксувала стан справ на момент завершення першого туру виборів.

"Внутрішні дослідження, які ми маємо, вони говорять про те, що розрив скорочується, що Зеленський знижується, а ми зростаємо", - сказав Медведєв в інтерв’ю 13 квітня.

Речник штабу діючого президента додав, що розрив між Зеленським і Порошенком все ще великий і треба докласти багато зусиль, щоб його подолати.

Також він розповів, що команда Порошенка немає плану "Б", у разі поразки на виборах, та розраховує на перемогу.

Читайте також: Зібрати всіх. Яким може бути другий тур Порошенка і Зеленського

Хто їх вибрав, або Як виглядає виборець Зеленського і Порошенка

Нагадаємо: 

  • 11 квітня результати першого соціологічного опитування, оприлюдненого Соціологічною групою "Рейтинг" після 1 туру, показували електоральний розклад 71,4% проти 28,6% на користь Зеленського.
  • 16 квітня соціологи опублікували результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. За результатами дослідження, Володимир Зеленський випереджає Порошенка на 47%.
  • Зокрема, за Зеленського у другому турі виборів готові проголосувати 72,2% опитаних українців, які визначилися з вибором і підуть голосувати, а за Порошенка - 25,4%% респондентів.
  • Другий тур президентських виборів відбудеться 21 квітня, а дебати між кандидатами - 19 квітня.

"Українська правда" в Threads

Теми: ПорошенкосоціологіяопитуванняЗеленськийвибори президента 2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
09:00
ЄС передав пакет нелетального обладнання для армії Молдови
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву з "Іскандера" і С-400, на фронті ЗСУ стримують ворога
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
08:18
КПП у Дорогуську повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
ОновленоУ Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
Усі новини...
Реклама: