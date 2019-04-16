У Порошенка кажуть, що соціологія не викликає у них захоплення

У виборчому штабі кандидата у президенти Петра Порошенка заявили, що результати соціологічних опитувань напередодні другого туру виборів їх не захоплюють, однак внутрішні дослідження команди Порошенка показують скорочення розриву між кандидатами.

Про це заявив речник виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв в інтерв’ю "BBC News Україна".

Медведєв на питання, чи проводить штаб Порошенка внутрішню соціологію і що вона показує, відповів, що та соціологія, яку оприлюднили тиждень тому, не викликає у команди Порошенка захоплення.

За його словами, результати опитування змусили штаб Порошенка "потроїти зусилля", проте та соціологія, про яку говорив Медведєв, фіксувала стан справ на момент завершення першого туру виборів.

"Внутрішні дослідження, які ми маємо, вони говорять про те, що розрив скорочується, що Зеленський знижується, а ми зростаємо", - сказав Медведєв в інтерв’ю 13 квітня.

Речник штабу діючого президента додав, що розрив між Зеленським і Порошенком все ще великий і треба докласти багато зусиль, щоб його подолати.

Також він розповів, що команда Порошенка немає плану "Б", у разі поразки на виборах, та розраховує на перемогу.

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