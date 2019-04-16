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У Порошенко говорят, что не в восхищении от социологии

Вторник, 16 апреля 2019, 15:22
У Порошенко говорят, что не в восхищении от социологии
фото Дмитрия Ларина, УП

В избирательном штабе кандидата в президенты Петра Порошенко заявили, что результаты социологических опросов накануне второго тура выборов их не захватывают, однако внутренние исследования команды Порошенко показывают сокращение разрыва между кандидатами.

Об этом заявил представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев в интервью "BBC News Украина".

Медведев на вопрос, проводит ли штаб Порошенко внутреннюю социологию и что она показывает, ответил, что та социология, которую обнародовали неделю назад, не вызывает у команды  Порошенко захвата.

По его словам, результаты опроса заставили штаб Порошенко "утроить усилия", однако та социология, о которой говорил Медведев, фиксировала состояние дел на момент завершения первого тура выборов.

"Внутренние исследования, которые мы имеем, они говорят о том, что разрыв сокращается, что Зеленский снижается, а мы растем", - сказал Медведев в интервью 13 апреля.

Представитель штаба действующего президента добавил, что разрыв между Зеленским и Порошенко все еще большой и нужно приложить много усилий, чтобы его преодолеть.

Также он рассказал, что у команды Порошенко нет плана "Б", в случае поражения на выборах, и они рассчитывают на победу.

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Кто их выбрал, или Как выглядит избиратель Зеленского и Порошенко

Напомним:

  • 11 апреля результаты первого социологического опроса, обнародованного Социологической группой "Рейтинг" после 1 тура, показывали электоральный расклад 71,4% против 28,6% в пользу Зеленского.
  • 16 апреля социологи опубликовали результаты опроса Киевского международного института социологии. По результатам исследования, Владимир Зеленский опережает Порошенко на 47%.
  • В частности, за Зеленского во втором туре выборов готовы проголосовать 72,2% опрошенных украинцев, которые определились с выбором и пойдут голосовать, а за Порошенко - 25,4%.
  • Второй тур президентских выборов состоится 21 апреля, а дебаты между кандидатами - 19 апреля.

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Темы: ПорошенкосоциологияопросЗеленскийвыборы президента 2019
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