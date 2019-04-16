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Порошенко и Зеленский подписали соглашение о дебатах

Вторник, 16 апреля 2019, 16:18
Порошенко и Зеленский подписали соглашение о дебатах
КОЛЛАЖ: АНДРЕЙ КАЛИСТРАТЕНКО

Команды кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского заключили трехстороннее соглашение с НСК "Олимпийский" об аренде стадиона 19 апреля.

Об этом на брифинге 16 апреля рассказал представитель штаба Порошенко Олег Медведев.

"Сегодня утром было заключено трехстороннее соглашение, подписанное НСК "Олимпийский", представители избирательных штабов Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Это - трехсторонний договор об аренде стадиона на вечер 19 апреля", - сообщил он.

Позже в команде Зеленского УП подтвердили факт подписания соглашения и отметили, что сейчас продолжаются переговоры относительно времени, формата и др.

Медведев также рассказал, что вечером 16 апреля штабы кандидатов должны продолжить переговоры о времени и формате дебатов 19 апреля.

"Наши представители собираются обсуждать регламент этих дебатов. Пока у нас разные видения: одна сторона настроена на шоу, другая - на проведение полноценной дискуссии", - сказал Медведев.

В команде президента заверили, что Порошенко согласен на дебаты на стадионе, в том числе 19 апреля, но, по словам Медведева, это должна быть "содержательная несколькочасовая дискуссия, а не феерическое шоу".

В частности, он заявил, что команда Зеленского уже свозит на стадион сценическое оборудование.

"За основу для проведения дебатов должен быть взят тот формат проведения дискуссии, который прописан в законе. Это - дебаты на базе общественного телевидения", - добавил он.

Медведев сказал, что Порошенко будет придерживаться законодательства в части организации дебатов.

Он отметил, что ответственность за безопасность на стадионе возлагается на Нацгвардию и Нацполицию, ведь на "Олимпийский" придут десятки тысяч человек.

Относительно ведущих дебатов, то Медведев также прогнозирует непростые переговоры со штабом Зеленского.

"Никого пока не предлагаем, но конечно, ведущие должны быть объективными и беспристрастными", - подчеркнул он.

В то же время, в штабе президента склоняются к тому, что на дебатах в эфире "Суспільного" будет только Порошенко.

Напомним:

  • 19 апреля между кандидатами запланированы дебаты, а второй тур выборов состоится 21 апреля.
  • Между штабами кандидатов идет спор о месте проведения дебатов.
  • В частности, Зеленский зовет Порошенко провести дебаты на стадионе 19 апреля в 19:00, а Порошенко хочет того же вечера провести официальные дебаты в студии "Общественного телевидения" ("Суспільного") в 20:00, как говорится в постановлении ЦИК.
  • Порошенко также предлагал Зеленскому провести дебаты 19 апреля на стадионе с 16:00 до 18:00.
  • 11 апреля состоялся первый публичный разговор Петра Порошенко и Владимира Зеленского – в телефонном режиме и из студии канала "1+1". Порошенко призвал к серьезному обсуждению программ, а Зеленский, по-прежнему звал его на стадион на 19 апреля.
  • 14 апреля Петр Порошенко приехал в НСК "Олимпийский", чтобы дебатировать с Владимиром Зеленским, но тот так и не явился.

Алена Мазуренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПорошенкоЗеленскийОлимпийскийдебатывыборы президента 2019
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