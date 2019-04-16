Порошенко и Зеленский подписали соглашение о дебатах

Команды кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского заключили трехстороннее соглашение с НСК "Олимпийский" об аренде стадиона 19 апреля.

Об этом на брифинге 16 апреля рассказал представитель штаба Порошенко Олег Медведев.

"Сегодня утром было заключено трехстороннее соглашение, подписанное НСК "Олимпийский", представители избирательных штабов Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Это - трехсторонний договор об аренде стадиона на вечер 19 апреля", - сообщил он.

Позже в команде Зеленского УП подтвердили факт подписания соглашения и отметили, что сейчас продолжаются переговоры относительно времени, формата и др.

Медведев также рассказал, что вечером 16 апреля штабы кандидатов должны продолжить переговоры о времени и формате дебатов 19 апреля.

"Наши представители собираются обсуждать регламент этих дебатов. Пока у нас разные видения: одна сторона настроена на шоу, мы - на проведение полноценной дискуссии", - сказал Медведев.

В команде президента заверили, что Порошенко согласен на дебаты на стадионе, в том числе 19 апреля, но, по словам Медведева, это должна быть "содержательная несколькочасовая дискуссия, а не феерическое шоу".

"За основу для проведения дебатов должен быть взят тот формат проведения дискуссии, который прописан в законе. Это - дебаты на базе общественного телевидения", - добавил он.

Медведев сказал, что Порошенко будет придерживаться законодательства в части организации дебатов.

Он отметил, что ответственность за безопасность на стадионе возлагается на Нацгвардию и Нацполицию, ведь на "Олимпийский" придут десятки тысяч человек.

Относительно ведущих дебатов, то Медведев также прогнозирует непростые переговоры со штабом Зеленского.

"Никого пока не предлагаем, но конечно, ведущие должны быть объективными и беспристрастными", - подчеркнул он.

В то же время, в штабе президента склоняются к тому, что на дебатах в эфире "Суспільного" будет только Порошенко.

Напомним: