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ЦВК доукомплектувала проблемні виборчкоми

Вівторок, 16 квітня 2019, 18:48

Центральна виборча комісія заявила про доукомплектування складу дільничних виборчих комісій у майже 40 територіальних виборчих округах.

Про це 16 квітня повідомляє прес-служба ЦВК.

За даними ЦВК, до 199 окружних виборчих комісій мали сформувати склади 28 808 ДВК, залучивши до їх роботи близько 413 тисяч українців.

Повідомляється, що станом на 15:00 годину 16 квітня на посади голови, секретаря та члена дільничної виборчої комісії повідомили 401 464 осіб:

  • 195 026 – за поданням Володимира Зеленського,
  • 147 228 – за поданням Петра Порошенка,
  • 59 210 – за поданням голів ОВК, капітанів суден, керівника полярної станції.

Відзначається, що за законом "Про вибори президента", якщо кандидат не подав встановлену кількість кандидатур до складу ДВК, то формує склад дільничих виборчкомів ОВК.

У комісії повідомили, що відсутність подань від кандидатів значної кількості кандидатур до ДВК стала справжнім викликом.

"Найбільш гостро проблема доформування складу ДВК з виборів президента за поданням голів окружних виборчих комісій постала у понад 40 округах (всього їх 200 - УП)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за півтора дні роботи, відповідні окружні виборчі комісії переважно впоралися з цим завданням.

Також повідомляється, що це вперше в історії українських виборів майже 60 тисяч осіб були залучені до складу ДВК зусиллями ОВК.

У ЦПК наголосили, що інформація є оперативною і поки не відображає остаточного стану формування ДВК.

У комісії вважають, що "зазначена ситуація, здійснення публічних закупівель, забезпечення тимчасової зміни місця голосування, тощо – є наслідком застарілості законодавства і має бути урегульована відповідно на рівні закону".

На сайті ЦВК повідомляється про 29 982 виборчих дільниць до другого туру виборів, а не 28 808.

Нагадаємо: 

  • 15 квітня ЦВК попросила допомогти, щоб доукомплектувати ДВК.
  • До того команда кандидата у президенти й шоумена Володимира Зеленського заявила про недобір у ДВК нібито через бажання чинного президента Петра Порошенка зірвати вибори.
  • За інформацією джерел "Української правди", проблема виникла через те, що деякі кандидати після першого туру не розрахувалися з членами ДВК за роботу, зокрема й штаб кандидата Петра Порошенка. Тож люди побоюються, що й цього разу ситуація повториться.
  • У свою чергу співрозмовник УП в штабі Порошенка запевнив, що зрив виборів - суперечить інтересам чинного глави держави.
  • 21 квітня відбудеться повторне голосування за президента: обиратимуть між чинним президентом Петром Порошенком і шоуменом Володимиром Зеленським.

Українська правда

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Теми: ЦВКвиборивибори президента 2019ПорошенкоЗеленський
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