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ЦИК доукомплектовала проблемные избиркомы

Вторник, 16 апреля 2019, 18:48

Центральная избирательная комиссия заявила о доукомплектовании состава участковых избирательных комиссий почти 40 территориальных избирательных округах.

Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба ЦИК.

По данным ЦИК, в 199 окружных избирательных комиссиях должны были сформировать составы 28808 УИК и привлечь к их работе около 413 тысяч украинцев.

Сообщается, что по состоянию на 15:00 часов 16 апреля о должностях председателя, секретаря и члена участковой избирательной комиссии сообщили 401 464 человек:

  • 195 026 - по представлению Владимира Зеленского,
  • 147 228 - по представлению Петра Порошенко,
  • 59 210 - по представлению председателей ОИК, капитанов судов, руководителя полярной станции.

Отмечается, что по закону "О выборах президента", если кандидат не подал установленное количество кандидатур в состав УИК, то формирует состав участковых избиркомов ОИК.

В комиссии сообщили, что отсутствие представлений от кандидатов значительного количества кандидатур стало настоящим вызовом для ОИК.

"Наиболее остро проблема формирования состава УИК по выборам президента по представлению председателей окружных избирательных комиссий появилась более чем в 40 округах (всего их 200 - УП)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за полтора дня работы, соответствующие окружные избирательные комиссии преимущественно справились с этой задачей.

Также сообщается, что впервые в истории украинских выборов почти 60 000 человек были привлечены в состав УИК усилиями ОИК.

В ЦИК отметили, что информация является оперативной и пока не отражает окончательного состояния формирования УИК.

В комиссии считают, что "данная ситуация, осуществления публичных закупок, обеспечения временного изменения места голосования и т.д. - является следствием устарелости законодательства и должна быть урегулирована соответственно на уровне закона".

На сайте ЦИК сообщается о 29 982 избирательных участках ко второму туру выборов, а не 28 808.

Напомним:

  • 15 апреля ЦИК попросила помощи, чтобы доукомплектовать УИК.
  • До этого команда кандидата в президенты и шоумена Владимира Зеленского заявила о недоборе в УИК якобы из-за желания действующего президента Петра Порошенко сорвать выборы.
  • По информации источников "Украинской правды", проблема возникла из-за того, что некоторые кандидаты после первого тура не рассчитались с членами УИК за работу, в том числе штаб кандидата Петра Порошенко. Поэтому люди опасаются, что и на этот раз ситуация повторится.
  • В свою очередь собеседник УП в штабе Порошенко заверил, что срыв выборов - противоречит интересам действующего главы государства.
  • 21 апреля состоится повторное голосование за президенте: будем выбирать между действующим президентом Петром Порошенко и шоуменом Владимиром Зеленским.

Украинская правда
Темы: ЦИКвиборывыборы президента 2019ПорошенкоЗеленский
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