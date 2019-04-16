ЦИК доукомплектовала проблемные избиркомы

Центральная избирательная комиссия заявила о доукомплектовании состава участковых избирательных комиссий почти 40 территориальных избирательных округах.

Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба ЦИК.

По данным ЦИК, в 199 окружных избирательных комиссиях должны были сформировать составы 28808 УИК и привлечь к их работе около 413 тысяч украинцев.

Сообщается, что по состоянию на 15:00 часов 16 апреля о должностях председателя, секретаря и члена участковой избирательной комиссии сообщили 401 464 человек:

195 026 - по представлению Владимира Зеленского,

- по представлению Владимира Зеленского, 147 228 - по представлению Петра Порошенко,

- по представлению Петра Порошенко, 59 210 - по представлению председателей ОИК, капитанов судов, руководителя полярной станции.

Отмечается, что по закону "О выборах президента", если кандидат не подал установленное количество кандидатур в состав УИК, то формирует состав участковых избиркомов ОИК.

В комиссии сообщили, что отсутствие представлений от кандидатов значительного количества кандидатур стало настоящим вызовом для ОИК.

"Наиболее остро проблема формирования состава УИК по выборам президента по представлению председателей окружных избирательных комиссий появилась более чем в 40 округах (всего их 200 - УП)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за полтора дня работы, соответствующие окружные избирательные комиссии преимущественно справились с этой задачей.

Также сообщается, что впервые в истории украинских выборов почти 60 000 человек были привлечены в состав УИК усилиями ОИК.

В ЦИК отметили, что информация является оперативной и пока не отражает окончательного состояния формирования УИК.

В комиссии считают, что "данная ситуация, осуществления публичных закупок, обеспечения временного изменения места голосования и т.д. - является следствием устарелости законодательства и должна быть урегулирована соответственно на уровне закона".

На сайте ЦИК сообщается о 29 982 избирательных участках ко второму туру выборов, а не 28 808.

Напомним: