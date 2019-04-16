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Порошенко доручив перевірити дані про можливі загрози нацбезпеці з боку "112.Україна" і "NewsOne"

Вівторок, 16 квітня 2019, 22:50

Президент Петро Порошенко заявив, що доручив Службі безпеки перевірити інформацію про можливі загрози національній безпеці з боку телеканалів "112.Украіна" і "NewsOne", про які зазначається у постанові Верховної Ради.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "112.Украіна", передає "Інтерфакс-Україна".

Журналісти запитали у Порошенка, коли він збирається розглянути петицію на захист телеканалів "112.Украіна" і "NewsOne", яка набрала більше 25 тисяч голосів.

"Верховна Рада прийняла постанову про ризики, загрози для національної безпеки, які виходять від двох телеканалів. Перед тим, як розглянути це питання, я доручив правоохоронному органу, який відповідає за національну безпеку в Україні – СБУ терміново перевірити інформацію вищого політичного органу держави - Верховної Ради України", - відповів президент.

Він наголосив, що як тільки перевірку буде завершено, з її результатами ознайомлять телеканали, і вони зможуть висловити зауваження, які візьмуть до уваги.

"І в разі, якщо інформація буде підтверджена, це питання буде винесено на засідання РНБО", - додав Порошенко.

Нагадаємо:

  • У квітні 2018 року 99% власності каналу "112 Україна" перейшли швейцарській фірмі АТ "Плірофоріес АГ", якою володіє громадянин Німеччини Едуард Катц. За даними "Схем", новий менеджмент каналу тісно пов'язаний із політичною силою Медведчука, який є кумом президента Росії Володимира Путіна і має проросійські позиції.
  • Наприкінці серпня Медведчук став першим гостем нової програми на 112-му "Велике інтерв'ю з великим політиком".
  • Наприкінці серпня 2018 року стало відомо, що канал "NewsOne" переходить під управління Андрія Портнова, який колись був заступником голови Адміністрації президента Віктора Януковича.
  • На початку жовтня 2018 року, після звернення парламенту до Ради національної безпеки й оборони з приводу введення санкцій, батько нардепа Євгенія Мураєва Володимир передав корпоративні права на телеканал "NewsOne" нардепу від "Опозиційного блоку" Тарасу Козаку.
  • А Портнов заявив про розірвання договору щодо управління телеканалом "NewsOne".
  • Петиція про "припинення антиукраїнської діяльності" телеканалів "112 Україна" і "NewsOne" на сайті Верховної Ради набрала понад 25 тисяч голосів, необхідних для її розгляду.
  • 4 жовтня 2018 року Верховна Рада ухвалила проект постанови 9157 із проханням до Ради нацбезпеки і оборони застосувати санкції до власників телеканалів "112 Україна" та NewsOne.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоЗМІСБУ
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