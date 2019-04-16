Порошенко доручив перевірити дані про можливі загрози нацбезпеці з боку "112.Україна" і "NewsOne"

Президент Петро Порошенко заявив, що доручив Службі безпеки перевірити інформацію про можливі загрози національній безпеці з боку телеканалів "112.Украіна" і "NewsOne", про які зазначається у постанові Верховної Ради.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "112.Украіна", передає "Інтерфакс-Україна".

Журналісти запитали у Порошенка, коли він збирається розглянути петицію на захист телеканалів "112.Украіна" і "NewsOne", яка набрала більше 25 тисяч голосів.

"Верховна Рада прийняла постанову про ризики, загрози для національної безпеки, які виходять від двох телеканалів. Перед тим, як розглянути це питання, я доручив правоохоронному органу, який відповідає за національну безпеку в Україні – СБУ терміново перевірити інформацію вищого політичного органу держави - Верховної Ради України", - відповів президент.

Він наголосив, що як тільки перевірку буде завершено, з її результатами ознайомлять телеканали, і вони зможуть висловити зауваження, які візьмуть до уваги.

"І в разі, якщо інформація буде підтверджена, це питання буде винесено на засідання РНБО", - додав Порошенко.

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