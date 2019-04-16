Порошенко поручил проверить данные о возможных угрозах нацбезопасности со стороны "112.Украина" и "NewsOne"
Президент Петр Порошенко заявил, что поручил Службе безопасности проверить информацию о возможных угрозах национальной безопасности со стороны телеканалов "112.Украина" и "NewsOne", о которых говорится в постановлении Верховной Рады.
Об этом он сообщил в эфире телеканала "112.Украина", передает "Интерфакс-Украина".
Журналисты спросили у Порошенко, когда он собирается рассмотреть петицию в защиту телеканалов "112.Украина" и "NewsOne", которая набрала больше 25 000 голосов.
"Верховная Рада приняла постановление о рисках, угрозах для национальной безопасности, исходящих от двух телеканалов. Перед тем, как рассмотреть этот вопрос, я поручил правоохранительным органам, отвечающим за национальную безопасность в Украине - СБУ срочно проверить информацию высшего политического органа государства - Верховной Рады Украины", - сказал президент.
Он отметил, что как только проверка будет завершена, с ее результатами ознакомят телеканалы, и они смогут высказать замечания, которые примут во внимание.
"И в случае, если информация будет подтверждена, этот вопрос будет вынесен на заседание СНБО", - добавил Порошенко.
Напомним:
- В апреле 2018 года 99% собственности канала "112 Украина" перешли швейцарской фирме АО "Плирофориес АГ", которой владеет гражданин Германии Эдуард Катц. По данным "Схем", новый менеджмент канала тесно связан с политической силой Медведчука, который является кумом президента России Владимира Путина и имеет пророссийские позиции.
- В конце августа 2018 года Медведчук стал первым гостем новой программы на 112-м "Большое интервью с большим политиком".
- В конце августа 2018 года стало известно, что канал "NewsOne" переходит под управление Андрея Портнова, который когда-то был заместителем главы Администрации президента Виктора Януковича.
- В начале октября 2018 года, после обращения парламента к Совету национальной безопасности и обороны по поводу введения санкций, отец нардепа Евгения Мураева Владимир передал корпоративные права на телеканал "NewsOne"нардепу от "Оппозиционного блока" Тарасу Козаку.
- А Портнов заявил о расторжении договора об управлении телеканалом "NewsOne".
- Петиция о "прекращении антиукраинской деятельности" телеканалов "112 Украина" и "NewsOne" на сайте Верховной Рады набрала более 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения.
- 4 октября 2018 года Верховная Рада приняла проект постановления 9157 с просьбой к Совету нацбезопасности и обороны ввести санкции против владельцев телеканалов "112 Украина" и NewsOne.