Порошенко поручил проверить данные о возможных угрозах нацбезопасности со стороны "112.Украина" и "NewsOne"

Президент Петр Порошенко заявил, что поручил Службе безопасности проверить информацию о возможных угрозах национальной безопасности со стороны телеканалов "112.Украина" и "NewsOne", о которых говорится в постановлении Верховной Рады.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "112.Украина", передает "Интерфакс-Украина".

Журналисты спросили у Порошенко, когда он собирается рассмотреть петицию в защиту телеканалов "112.Украина" и "NewsOne", которая набрала больше 25 000 голосов.

"Верховная Рада приняла постановление о рисках, угрозах для национальной безопасности, исходящих от двух телеканалов. Перед тем, как рассмотреть этот вопрос, я поручил правоохранительным органам, отвечающим за национальную безопасность в Украине - СБУ срочно проверить информацию высшего политического органа государства - Верховной Рады Украины", - сказал президент.

Он отметил, что как только проверка будет завершена, с ее результатами ознакомят телеканалы, и они смогут высказать замечания, которые примут во внимание.

"И в случае, если информация будет подтверждена, этот вопрос будет вынесен на заседание СНБО", - добавил Порошенко.

Напомним: