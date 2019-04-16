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"Морський" суд ООН: У МЗС РФ заявили, що суд не має юрисдикції щодо нападу РФ на Азові

Вівторок, 16 квітня 2019, 23:23

У російському міністерстві закордонних справ заявляють, що у Міжнародного трибуналу ООН не має юрисдикції для розгляду справи стосовно нападу РФ на українських моряків на Азові.

Про це йдеться у заяві на сайті МЗС РФ.

"У зв'язку з ініційованим Україною на підставі Конвенції 1982 року процесом щодо тимчасових заходів російська сторона виходить з того, що Міжнародний трибунал з морського права не володіє юрисдикцією для розгляду "керченського інциденту", зокрема, через зроблені і Російською Федерацією, і Україною застережень про незастосовність передбачених Конвенцією 1982 року процедур щодо окремих категорій суперечок", - стверджують у російському міністерстві.

Також у МЗС РФ заявили, що "не вбачають у заявлених Україною часових заходах елементу термінової необхідності, який є обов'язковою умовою їхнього припису".

У російському відомстві переконують, що процесуальні права українських моряків "неухильно дотримуються".

"Вони користуються послугами адвокатів, отримують медичну допомогу. Той факт, що Україна протягом майже п'яти місяців не поспішала зі зверненням до Трибуналу, також свідчить про відсутність терміновості", - зауважують у МЗС РФ.

Також у відомстві вважають, що міжнародний судовий розгляд "не повинен перешкоджати кримінальному розслідуванню, яке ведеться в Російській Федерації, а його результати не повинні визначатися рішенням міжнародного судового органу".

МЗС РФ закликало українську сторону "замість ініційованого нею судового розгляду провести таку консультацію (щодо врегулювання питання захоплених РФ моряків – УП) між сторонами.

Читайте також: "Суд про війну та мир: чого чекати від трибуналу ООН у справі про напад РФ на Азові"

Нагадаємо:

  • Президент Петро Порошенко заявив, що доручив Міністерству закордонних справ України звернутися до Міжнародного трибуналу з морського права, щоб змусити Росію примусово звільнити полонених українських моряків.
  • 25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень
  • "Суди" у Криму заарештували 24 українських військових, їх було перевезено до російських СІЗО "Лефортово" і "Матроська тиша".
  • Полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі.

Українська правда
Теми: РосіясудКерченська протока моряки
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