"Морской" суд ООН: В МИД РФ заявили, что суд не имеет юрисдикции о нападении РФ на Азове
В российском министерстве иностранных дел заявляют, что у Международного трибунала ООН нет юрисдикции для рассмотрения дела в отношении нападения РФ на украинских моряков на Азове.
Об этом говорится в заявлении на сайте МИД РФ.
"В связи с инициированным Украиной на основании Конвенции 1982 года процессом по временным мерам российская сторона исходит из того, что Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения "керченского инцидента", в частности, в силу сделанных и Российской Федерацией, и Украиной оговорок о неприменимости предусмотренных Конвенцией 1982 года процедур в отношении отдельных категорий споров", - утверждают в российском министерстве.
Также в МИД РФ заявили, что "не усматривают в запрошенных Украиной временных мерах элемента срочной необходимости, что является обязательным условием их предписания. ".
В российском ведомстве утверждают, что процессуальные права украинских моряков "неукоснительно соблюдаются".
"Они пользуются услугами адвокатов, получают медицинскую помощь. Тот факт, что Украина в течение почти пяти месяцев не торопилась с обращением в Трибунал, также свидетельствует об отсутствии срочности", - отмечают в МИД РФ.
Также в ведомстве считают, что международное судебное разбирательство "не должно препятствовать уголовному расследованию, ведущемуся в Российской Федерации, а его результаты не должны предопределяться решением международного судебного органа".
МИД РФ призвал украинскую сторону "вместо инициированного ею судебного разбирательства провести такую консультацию (относительно урегулирования вопроса захваченных РФ моряков - УП) между сторонами".
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Напомним:
- Президент Петр Порошенко заявил, что поручил Министерству иностранных дел Украины обратиться в Международный трибунал по морскому праву, чтобы заставить Россию принудительно освободить пленных украинских моряков.
- 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.
- "Суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".
- Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.