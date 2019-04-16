Україна звернулася у Міжнародний трибунал, щоб змусити РФ звільнити моряків
Президент Петро Порошенко заявив, що доручив Міністерству закордонних справ України звернутися до Міжнародного трибуналу з морського права, щоб змусити Росію примусово звільнити полонених українських моряків.
Про це він написав у Facebook.
За його словами, якщо для РФ це політична гра та шантаж, то для України – це боротьба за долі своїх громадян та повагу до вимог міжнародного права.
Порошенко зазначив, що на Росію наразі чинитися тиск, зокрема, через дипломатів, запущені процедури ЄСПЛ, і механізм примусового врегулювання спору відповідно до Конвенції ООН з морського права.
"Сьогодні за моїм дорученням МЗС додатково звертається до Міжнародного Трибуналу з морського права із запитом для вжиття примусових заходів до російської сторони для звільнення українських моряків", - заявив президент.
"Розраховуємо, що вже за лічені тижні Трибунал зобов’яже Росію звільнити наших моряків і українські кораблі, а її дії буде визнано неправомірними", - додав він.
Порошенко підкреслив, що подібні рішення наближають звільнення українських моряків, як і решти полонених громадян, а також робить невідворотним притягнення Росії до міжнародної правової відповідальності.
При цьому він зазначив, що у РФ є також шанс звільнити українських моряків і кораблі, не чекаючи формального визнання вчиненого Кремлем міжнародного злочину.
Читайте також:
Війна у Керченській протоці: таран, штурмовики та захоплення українських кораблів
Полонені моряки: де вони зараз, що на них чекає і як Україна буде їх звільняти
Нагадаємо:
- 25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень.
- "Суди" у Криму заарештували 24 українських військових, їх було перевезено до російських СІЗО "Лефортово" і "Матроська тиша".
- Полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua