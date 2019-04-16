Україна звернулася у Міжнародний трибунал, щоб змусити РФ звільнити моряків

Президент Петро Порошенко заявив, що доручив Міністерству закордонних справ України звернутися до Міжнародного трибуналу з морського права, щоб змусити Росію примусово звільнити полонених українських моряків.

Про це він написав у Facebook.

За його словами, якщо для РФ це політична гра та шантаж, то для України – це боротьба за долі своїх громадян та повагу до вимог міжнародного права.

Порошенко зазначив, що на Росію наразі чинитися тиск, зокрема, через дипломатів, запущені процедури ЄСПЛ, і механізм примусового врегулювання спору відповідно до Конвенції ООН з морського права.

"Сьогодні за моїм дорученням МЗС додатково звертається до Міжнародного Трибуналу з морського права із запитом для вжиття примусових заходів до російської сторони для звільнення українських моряків", - заявив президент.

"Розраховуємо, що вже за лічені тижні Трибунал зобов’яже Росію звільнити наших моряків і українські кораблі, а її дії буде визнано неправомірними", - додав він.

Порошенко підкреслив, що подібні рішення наближають звільнення українських моряків, як і решти полонених громадян, а також робить невідворотним притягнення Росії до міжнародної правової відповідальності.

При цьому він зазначив, що у РФ є також шанс звільнити українських моряків і кораблі, не чекаючи формального визнання вчиненого Кремлем міжнародного злочину.

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