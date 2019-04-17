КМІС: 51% українців заявили, що дебати не є важливими

51,3% українців заявили, що дебати кандидатів у президенти не є важливими для вибору.

Про це свідчать дані соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології, пише Радіо Свобода.

14,9% респондентів стверджують, що дебати будуть визначальними для їхнього вибору. Ще 25,3% стверджують, що результати дебатів є скоріше важливими для них: вони буду враховувати результати дебатів, але є і інші важливі питання, на підставі яких ухвалюється рішення, за кого голосувати в другому турі. 8,4% не визначилися з вибором або відмовилися відповідати.

Згідно з даними опитування, 41,9% українців вважають, що дебати між кандидатами обов’язково повинні відбутися. 26,7% вважають їх бажаними, але не обов’язковими. Чверть українців (24,7%) вважають дебати непотрібними, а 6,6% не визначилися зі своєю позицією або відмовилися відповідати.

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