КМИС: 51% украинский заявили, что дебаты не важны
51,3% украинский заявили, что дебаты кандидатов в президенты не важны для выбора.
Об этом свидетельствуют данные социологического опроса Киевского международного института социологии, пишет Радио Свобода.
14,9% респондентов утверждают, что дебаты будут определяющими для их выбора. Еще 25,3% утверждают, что результаты дебатов является скорее важными для них: они буду учитывать результаты дебатов, но есть и другие важные вопросы, на основании которых принимается решение, за кого голосовать во втором туре. 8,4% не определились с выбором или отказались отвечать.
Согласно данным опроса, 41,9% украинский считают, что дебаты между кандидатами обязательно должны произойти. 26,7% считают их желанными, но не обязательными. Четверть украинский (24,7%) считают дебаты ненужными, а 6,6% не определились со своей позицией или отказались отвечать.
Напомним:
- 19 апреля между кандидатами запланированы дебаты, а второй тур выборов состоится 21 апреля.
- Между штабами кандидатов идет спор о месте проведения дебатов.
- В частности, Зеленский зовет Порошенко провести дебаты на стадионе 19 апреля в 19:00, а Порошенко хочет того же вечера провести официальные дебаты в студии "Общественного телевидения" ("Суспільного") в 20:00, как говорится в постановлении ЦИК.
- Порошенко также предлагал Зеленскому провести дебаты 19 апреля на стадионе с 16:00 до 18:00.
- 11 апреля состоялся первый публичный разговор Петра Порошенко и Владимира Зеленского – в телефонном режиме и из студии канала "1+1". Порошенко призвал к серьезному обсуждению программ, а Зеленский, по-прежнему звал его на стадион на 19 апреля.
- 14 апреля Петр Порошенко приехал в НСК "Олимпийский", чтобы дебатировать с Владимиром Зеленским, но тот так и не явился.
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