КМИС: 51% украинский заявили, что дебаты не важны

51,3% украинский заявили, что дебаты кандидатов в президенты не важны для выбора.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса Киевского международного института социологии, пишет Радио Свобода.

14,9% респондентов утверждают, что дебаты будут определяющими для их выбора. Еще 25,3% утверждают, что результаты дебатов является скорее важными для них: они буду учитывать результаты дебатов, но есть и другие важные вопросы, на основании которых принимается решение, за кого голосовать во втором туре. 8,4% не определились с выбором или отказались отвечать.

Согласно данным опроса, 41,9% украинский считают, что дебаты между кандидатами обязательно должны произойти. 26,7% считают их желанными, но не обязательными. Четверть украинский (24,7%) считают дебаты ненужными, а 6,6% не определились со своей позицией или отказались отвечать.

Напомним: