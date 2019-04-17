Екс-нардеп Крючков розповів, як до нього приходив Кононенко

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Середа, 17 квітня 2019, 11:29

Колишній народний депутат Дмитро Крючков, якого НАБУ підозрює у махінаціях в енергетичній сфері, під час засідання суду з обрання йому запобіжного заходу розповів про вплив на нього соратника президента Ігоря Кононенка.

Про це повідомляє "Громадське".

Крючков назвав обвинувачення НАБУ "абсурдними" і "продуктом творчості прокурорів" і стверджує, що компанія "Енергомережа", яку він очолював, постачала електроенергію законно. 

За його словами, згодом він отримав пропозицію ділитись прибутком від представника Петра Порошенка, однак ім'я представника Крючков не назвав.

 
Фото з Facebook Тетяна Ніколаєнко

Ще пізніше, розповів Крючков, до нього звернувся соратник президента Петра Порошенка Ігор Кононенко і "попросив ввести нового голову НКРЕ Дмитра Вовка у курс справ".

Крючков назвав Вовка "непрофесійним" і підкреслив, що ніяких фінансових стосунків з ним не мав.

"У рамках договорів між "Запоріжжяобленерго", "Дніпроспецсталлю" та "Енергомережею" всі рахунки на 100% оплачені і немає жодних претензій. Як бачимо, тут слідство повністю сфальсифікувало факт звинувачення", - заявив екс-нардеп.

Як повідомляє Центр протидії корупції у Twitter, також Крючков заявив, що глава НАБУ Артем Ситник начебто отримував півмільйона доларів неправомірної вигоди.

Прокуратура наполягає на триманні Крючкова під вартою з альтернативою внесення 346 мільйонів гривень застави, оскільки прецедент з втечею за кордон вже був.  

Під будівлею суду, де Крючкову обирають запобіжний захід, зібралися люди з плакатами "Крючкова за грати" і подібними.

А в приміщенні суду з невідомою метою перебувають "спортивні" хлопці.

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Нагадаємо:

  • Журналісти програми "Схеми" оприлюднили розслідування про причетність оточення Порошенка до афер в енергетиці.
  • Журналісти опублікували записи телефонних розмов, де люди, чиї голоси схожі на голоси Крючкова та Кононенка, а також братів-бізнесменів Ігоря і Григорія Суркісів та інших осіб, обговорюють спільні інтереси в енергетичному бізнесі та оборудки з обленерго.
  • Раніше "Українська правда" вже писала у своєму розслідуванні про компанію "Енергомережа", яка скуповувала борги у "Центренерго" і Одеської ТЕЦ через пов'язані кредиторські компанії.
  • Головою правління ПрАТ "Енергомережа" є Дмитро Крючков, якого учасники ринку неофіційно пов’язують з віце-президентом УЄФА Григорієм Суркісом, представники якого входили до керівних органів компанії "Енергомережі".
  • У квітні 2018 року Крючкова затримали у Німеччині.
  • Крючков вийшов із німецької в'язниці під заставу, а в листопаді 2018 року прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оприлюднили підозру Крючкову.
  • 15 квітня 2019 року екс-нардеп Дмитро Крючков прилетів у київський аеропорт "Бориспіль", де його затримали детективи НАБУ.

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Теми: енергетика Кононенко


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