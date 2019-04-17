Екс-нардеп Крючков розповів, як до нього приходив Кононенко

Колишній народний депутат Дмитро Крючков, якого НАБУ підозрює у махінаціях в енергетичній сфері, під час засідання суду з обрання йому запобіжного заходу розповів про вплив на нього соратника президента Ігоря Кононенка.

Про це повідомляє "Громадське".

Крючков назвав обвинувачення НАБУ "абсурдними" і "продуктом творчості прокурорів" і стверджує, що компанія "Енергомережа", яку він очолював, постачала електроенергію законно.

За його словами, згодом він отримав пропозицію ділитись прибутком від представника Петра Порошенка, однак ім'я представника Крючков не назвав.

Ще пізніше, розповів Крючков, до нього звернувся соратник президента Петра Порошенка Ігор Кононенко і "попросив ввести нового голову НКРЕ Дмитра Вовка у курс справ".

Крючков назвав Вовка "непрофесійним" і підкреслив, що ніяких фінансових стосунків з ним не мав.

"У рамках договорів між "Запоріжжяобленерго", "Дніпроспецсталлю" та "Енергомережею" всі рахунки на 100% оплачені і немає жодних претензій. Як бачимо, тут слідство повністю сфальсифікувало факт звинувачення", - заявив екс-нардеп.

Як повідомляє Центр протидії корупції у Twitter, також Крючков заявив, що глава НАБУ Артем Ситник начебто отримував півмільйона доларів неправомірної вигоди.

Прокуратура наполягає на триманні Крючкова під вартою з альтернативою внесення 346 мільйонів гривень застави, оскільки прецедент з втечею за кордон вже був.

Під будівлею суду, де Крючкову обирають запобіжний захід, зібралися люди з плакатами "Крючкова за грати" і подібними.

Дехто з них зайшов до приміщення. Заявляють, що прийшли начебто за власною ініціативою pic.twitter.com/BPfLqtldsT — ЦПК / Шабунін (@Shabunin) 17 квітня 2019 р.

А в приміщенні суду з невідомою метою перебувають "спортивні" хлопці.

Тим часом у приміщенні суду з невідомою метою перебувають «спортивні» хлопці pic.twitter.com/l3IIiRl4Xd — ЦПК / Шабунін (@Shabunin) 17 квітня 2019 р.

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