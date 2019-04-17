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Экс-нардеп Крючков рассказал, как к нему приходил Кононенко

Среда, 17 апреля 2019, 11:29

Бывший народный депутат Дмитрий Крючков, которого НАБУ подозревает в махинациях в энергетической сфере, во время заседания суда по избранию ему меры пресечения рассказал о влиянии на него соратника президента Игоря Кононенко.

Об этом сообщает "Громадське".

Крючков назвал обвинения НАБУ "абсурдными" и "продуктом творчества прокуроров" и утверждает, что компания "Энергосети", которую он возглавлял, поставляла электроэнергию законно. 

По его словам, впоследствии он получил предложение делиться прибылью от представителя Петра Порошенко, однако имя представителя Крючков не назвал.

 

Фото с Facebook Тетяна Ніколаєнко

Еще позже, рассказал Крючков, к нему обратился соратник президента Петра Порошенко Игорь Кононенко и "попросил ввести нового председателя НКРЭ Дмитрия Вовка в курс дел".

Крючков назвал Вовка "непрофессиональным" и подчеркнул, что никаких финансовых отношений с ним не имел.

"В рамках договоров между "Запорожьеоблэнерго", "Днепроспецсталью" и "Энергосети" все счета на 100% оплачены и нет никаких претензий. Как видим, здесь следствие полностью сфальсифицировало факт обвинения", - заявил экс-нардеп.

Как сообщает Центр противодействия коррупции в Twitter, также Крючков заявил, что глава НАБУ Артем Сытник якобы получал полмиллиона долларов неправомерной выгоды.

Прокуратура настаивает на содержании Крючкова под стражей с альтернативой внесения 346 миллионов гривен залога, поскольку прецедент с бегством за границу уже был.

Под зданием суда, где Крючкову избирают меру пресечения, собрались люди с плакатами "Крючкова за решетку" и подобными.

А в помещении суда с неизвестной целью находятся "спортивные" ребята.

 

 Читайте больше: Электрический стул. Как окружение президента готовится к теневой приватизации энергетики

Напомним:

  • Журналисты программы "Схемы" обнародовали расследование о причастности окружения Порошенко к аферам в энергетике.
  • Журналисты опубликовали записи телефонных разговоров, где люди, чьи голоса похожи на голоса Крючкова и Кононенко, а также братьев-бизнесменов Игоря и Григория Суркисов и других лиц, обсуждают общие интересы в энергетическом бизнесе и аферы с облэнерго.
  • Ранее "Украинская правда" уже написала в своем расследованиио компании "Энергомережа", которая скупала долги в "Центрэнерго" и Одесской ТЭЦ через связанные кредиторские компании.
  • Председателем правления АО "Энергомережа" является Дмитрий Крючков, которого участники рынка неофициально связывают с вице-президентом УЕФА Григорием Суркисом, представители которого входили в руководящие органы компании "Энергомережа".
  • В апреле 2018 года Крючкова задержали в Германии.
  • Крючков вышел из немецкой тюрьмы под залог, но в ноябре 2018 года прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры обнародовали подозрение Крючкову.
  • 15 апреля 2019 года экс-нардеп Дмитрий Крючков прилетел в киевский аэропорт "Борисполь", где его задержали детективы НАБУ.

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Темы: энергетикаКононенко
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