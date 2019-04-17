Экс-нардеп Крючков рассказал, как к нему приходил Кононенко

Бывший народный депутат Дмитрий Крючков, которого НАБУ подозревает в махинациях в энергетической сфере, во время заседания суда по избранию ему меры пресечения рассказал о влиянии на него соратника президента Игоря Кононенко.

Об этом сообщает "Громадське".

Крючков назвал обвинения НАБУ "абсурдными" и "продуктом творчества прокуроров" и утверждает, что компания "Энергосети", которую он возглавлял, поставляла электроэнергию законно.

По его словам, впоследствии он получил предложение делиться прибылью от представителя Петра Порошенко, однако имя представителя Крючков не назвал.

Еще позже, рассказал Крючков, к нему обратился соратник президента Петра Порошенко Игорь Кононенко и "попросил ввести нового председателя НКРЭ Дмитрия Вовка в курс дел".

Крючков назвал Вовка "непрофессиональным" и подчеркнул, что никаких финансовых отношений с ним не имел.

"В рамках договоров между "Запорожьеоблэнерго", "Днепроспецсталью" и "Энергосети" все счета на 100% оплачены и нет никаких претензий. Как видим, здесь следствие полностью сфальсифицировало факт обвинения", - заявил экс-нардеп.

Как сообщает Центр противодействия коррупции в Twitter, также Крючков заявил, что глава НАБУ Артем Сытник якобы получал полмиллиона долларов неправомерной выгоды.

Прокуратура настаивает на содержании Крючкова под стражей с альтернативой внесения 346 миллионов гривен залога, поскольку прецедент с бегством за границу уже был.

Под зданием суда, где Крючкову избирают меру пресечения, собрались люди с плакатами "Крючкова за решетку" и подобными.

Дехто з них зайшов до приміщення. Заявляють, що прийшли начебто за власною ініціативою pic.twitter.com/BPfLqtldsT — ЦПК / Шабунін (@Shabunin) 17 квітня 2019 р.

А в помещении суда с неизвестной целью находятся "спортивные" ребята.

Тим часом у приміщенні суду з невідомою метою перебувають «спортивні» хлопці pic.twitter.com/l3IIiRl4Xd — ЦПК / Шабунін (@Shabunin) 17 квітня 2019 р.

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Напомним: