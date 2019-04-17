Грицак назвав диверсанта, який заклав вибухівку під авто розвідника Шаповала

Служба безпеки України каже, що вибухівку під автомобіль українського розвідника Максима Шаповала заклав диверсант Олег Шутов.

Про це на брифінгу 17 квітня розповів голова СБУ Василь Грицак.

"Шутов Олег Миколайович 9 березня 1966 року народження мешканець міста Донецька. Саме ця особа 26 червня 2017 року заклала вибуховий пристрій під автомобіль українського генерала розвідки Максима Шаповала", – розповів Грицак.

За його словами, для цього Шутов орендував квартину в тому самому будинку, де мешкав Шаповал, орендував паркомісце поруч із машиною Шаповала.

Після виконання теракту він виїхав на Донбас.

"Шутов є співробітником так званого центру спецоперацій "МГБ ДНР" під опікою офіцерів ФСБ РФ і військової розвідки російських спецслужб", – сказав Грицак.

Глава СБУ нагадав, що керівником цього центру є Василь Євдокимов на прізвисько "Лєнін". Саме він, на завдання російських спецслужб організував убивство 31 березня 2017 року офіцера української контррозвідки Олександра Хараберюша.

Водночас справжнім організатором резонансних убивств українських військових Грицак назвав генерал-лейтенанта начальника департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ РФ Дмитра Мінаєва 1966 року народження.

"У дні підриву автомобілів Хараберюша і Шаповала Мінаєв безпосередньо перебував на Донбасі у так званому центрі спецоперацій МГБ ДНР", – зазначив очільник СБУ.

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