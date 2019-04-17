СБУ назвала диверсанта, который заложил взрывчатку под авто генерала разведки
Служба безопасности Украины говорит, что взрывчатку под автомобиль украинского разведчика Максима Шаповала заложил диверсант Олег Шутов.
Об этом на брифинге 17 апреля рассказал глава СБУ Василий Грицак.
"Шутов Олег Николаевич 9 марта 1966 рождения житель города Донецка. Именно этот человек 26 июня 2017 года заложил взрывное устройство под автомобиль украинского генерала разведки Максима Шаповала", - рассказал Грицак.
По его словам, для этого Шутов арендовал квартиру в том же доме, где жил Шаповал, арендовал паркоместо рядом с машиной Шаповала.
После выполнения теракта он уехал на Донбасс.
"Шутов является сотрудником так называемого центра спецопераций "МГБ ДНР" под опекой офицеров ФСБ РФ и военной разведки российских спецслужб", - сказал Грицак.
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