СБУ назвала диверсанта, который заложил взрывчатку под авто генерала разведки

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Среда, 17 апреля 2019, 12:10

Служба безопасности Украины говорит, что взрывчатку под автомобиль украинского разведчика Максима Шаповала заложил диверсант Олег Шутов.

Об этом на брифинге 17 апреля рассказал глава СБУ Василий Грицак.

"Шутов Олег Николаевич 9 марта 1966 рождения житель города Донецка. Именно этот человек 26 июня 2017 года заложил взрывное устройство под автомобиль украинского генерала разведки Максима Шаповала", - рассказал Грицак.

По его словам, для этого Шутов арендовал квартиру в том же доме, где жил Шаповал, арендовал паркоместо рядом с машиной Шаповала.

После выполнения теракта он уехал на Донбасс.

"Шутов является сотрудником так называемого центра спецопераций "МГБ ДНР" под опекой офицеров ФСБ РФ и военной разведки российских спецслужб", - сказал Грицак.

Дополняется...

Валентина Романенко, УП

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Темы: СБУ


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