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Грицак назвал диверсанта, который заложил взрывчатку под авто разведчика Шаповала

Среда, 17 апреля 2019, 12:10

Служба безопасности Украины говорит, что взрывчатку под автомобиль украинского разведчика Максима Шаповала заложил диверсант Олег Шутов.

Об этом на брифинге 17 апреля рассказал глава СБУ Василий Грицак.

 

"Шутов Олег Николаевич 9 марта 1966 рождения житель города Донецка. Именно этот человек 26 июня 2017 года заложил взрывное устройство под автомобиль украинского генерала разведки Максима Шаповала", - рассказал Грицак.

По его словам, для этого Шутов арендовал квартиру в том же доме, где жил Шаповал, арендовал паркоместо рядом с машиной Шаповала.

После выполнения теракта он уехал на Донбасс.

"Шутов является сотрудником так называемого центра спецопераций "МГБ ДНР" под опекой офицеров ФСБ РФ и военной разведки российских спецслужб", - сказал Грицак.

Глава СБУ напомнил, что руководителем этого центра является Василий Евдокимов по прозвищу "Ленин". Именно он, по заданию российских спецслужб организовал убийство 31 марта 2017 года офицера украинской контрразведки Александра Хараберюша.

В то же время настоящим организатором резонансных убийств украинских военных Грицак назвал генерал-лейтенанта начальника департамента контрразведывательных операций ФСБ РФ Дмитрия Минаева 1966 года рождения.

"В дни подрыва автомобилей Хараберюша и Шаповала Минаев непосредственно находился на Донбассе в так называемом центре спецопераций МГБ ДНР", - отметил глава СБУ.

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Напомним:

  • Один из руководителей Главного управления разведки Министерства обороны Максим Шаповал погиб 27 июня: около 8:15 на перекрестке улиц Соломенская и Механизаторов в Киеве взорвался его "Мерседес".
  • Гибель руководителя спецназовцев ГУР расследует Главная военная прокуратура.
  • Президент Петр Порошенко посмертно присвоил Шаповалу звание генерал-майора.

Валентина Романенко, УП

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Темы: СБУ
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