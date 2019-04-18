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Суд зняв арешт з рахунків у банку Януковича-молодшого

Четвер, 18 квітня 2019, 02:20

Шевченківський райсуд Києва 17 квітня скасувала арешт рахунків у "Всеукраїнському банку розвитку", який належав сину екс-президента Віктора Януковича Олександру.

Про це у Twitter повідомила прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

"Ухвалою слідчого судді Шевченківського райсуду Києва Голуб скасовано арешти рахунків у "Всеукраїнському банку розвитку". Прокурори готують термінові клопотання", - написала вона.

Сарган нагадала, що на рахунках банку заарештовано 1,2 мільярда гривень.

Нагадаємо:

  • У 2016 році УП повідомляла про скасування арештів рахунків у банку Олександра Януковича. Кошти пізніше арештовували у банку Порошенка.
  • У лютому 2018 року суд зняв арешт з рахунків компаній, пов’язаних з сином екс-президента: на них зберігались майже 550 мільйонів гривень та понад 27 мільйонів доларів США.
  • Ці кошти були арештовані у справі про заволодіння державними коштами через регіональні відділення "Укрзалізниці".
  • Пізніше стало відомо, що майже 2 мільярди гривень, які знаходились на депозитах підставних осіб у банку сина екс-президента, були виведені через банк Порошенка.
  • Восени 2018 року Печерський суд Києва протягом місяця скасував арешти зі щонайменше 26 рахунків, які правоохоронці пов’язували з оточенням Януковича. Йшлось, в тому числі, про кошти "Аскор-Інвесту".

Читайте більше в матеріалі "Економічної правди" "Розморозили: як з банку Януковича зникли 2 мільярди"

"Подарунок" для президента: як гроші Януковича перетекли в банк Порошенка"

Українська правда

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Теми: судЯнуковичбанки
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