Суд зняв арешт з рахунків у банку Януковича-молодшого

Шевченківський райсуд Києва 17 квітня скасувала арешт рахунків у "Всеукраїнському банку розвитку", який належав сину екс-президента Віктора Януковича Олександру.

Про це у Twitter повідомила прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

"Ухвалою слідчого судді Шевченківського райсуду Києва Голуб скасовано арешти рахунків у "Всеукраїнському банку розвитку". Прокурори готують термінові клопотання", - написала вона.

17.04.19 ухвалою слідчого судді Шевченківського райсуду Києва О.Голуб СКАСОВАНО АРЕШТИ рахунків у "Всеукраїнському банку розвитку". Прокурори готують термінові клопотання.

Завтра о 9.30 чи повторить суддя Є.Мартинов свою колегу?

Нагадаю,на рахунках ВБР заарештовано 1,2 млрд грн — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 17 квітня 2019 р.

Сарган нагадала, що на рахунках банку заарештовано 1,2 мільярда гривень.

Нагадаємо:

У 2016 році УП повідомляла про скасування арештів рахунків у банку Олександра Януковича. Кошти пізніше арештовували у банку Порошенка.

У лютому 2018 року суд зняв арешт з рахунків компаній, пов’язаних з сином екс-президента: на них зберігались майже 550 мільйонів гривень та понад 27 мільйонів доларів США.

Ці кошти були арештовані у справі про заволодіння державними коштами через регіональні відділення "Укрзалізниці".

Пізніше стало відомо, що майже 2 мільярди гривень, які знаходились на депозитах підставних осіб у банку сина екс-президента, були виведені через банк Порошенка.

Восени 2018 року Печерський суд Києва протягом місяця скасував арешти зі щонайменше 26 рахунків, які правоохоронці пов’язували з оточенням Януковича. Йшлось, в тому числі, про кошти "Аскор-Інвесту".

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"Подарунок" для президента: як гроші Януковича перетекли в банк Порошенка"