Суд снял арест со счетов в банке Януковича-младшего

Шевченковский райсуд Киева 17 апреля отменил арест счетов во "Всеукраинском банке развития", который принадлежал сыну экс-президента Виктора Януковича Александру.

Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

"Постановлением судьи Шевченковского райсуда Киева Голуб отменено аресты счетов во "Всеукраинском банке развития". Прокуроры готовят срочные ходатайства", - написала она.

17.04.19 ухвалою слідчого судді Шевченківського райсуду Києва О.Голуб СКАСОВАНО АРЕШТИ рахунків у "Всеукраїнському банку розвитку". Прокурори готують термінові клопотання.

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Нагадаю,на рахунках ВБР заарештовано 1,2 млрд грн — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 17 квітня 2019 р.

Сарган напомнила, что на счетах банка арестованы 1,2 миллиарда гривен.

Напомним:

В 2016 году УП сообщала об отмене арестов счетов в банке Александра Януковича. Деньги позже арестовывали в банке Порошенко.

В феврале 2018 года суд снял арест со счетов компаний, связанных с сыном экс-президента: на них хранились почти 550 миллионов гривен и более 27 миллионов долларов США.

Эти деньги были арестованы по делу о завладении государственными средствами через региональные отделения "Укрзализныци".

Позже стало известно, что почти 2 миллиарда гривен, которые находились на депозитах подставных лиц в банке сына экс-президента, были выведены через банк действующего президента Петра Порошенко.

Осенью 2018 Печерский суд Киева в течение месяца снял аресты с по меньшей мере 26 счетов, которые правоохранители связывали с окружением Януковича. Речь шла, в том числе, о средствах "Аскор-Инвест".

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