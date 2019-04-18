Суд снял арест со счетов в банке Януковича-младшего

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Четверг, 18 апреля 2019, 02:20

Шевченковский райсуд Киева 17 апреля отменил арест счетов во "Всеукраинском банке развития", который принадлежал сыну экс-президента Виктора Януковича Александру.

Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

"Постановлением судьи Шевченковского райсуда Киева Голуб отменено аресты счетов во  "Всеукраинском банке развития". Прокуроры готовят срочные ходатайства", - написала она.

Сарган напомнила, что на счетах банка арестованы 1,2 миллиарда гривен.

Напомним:

  • В 2016 году УП сообщала об отмене арестов счетов в банке Александра Януковича. Деньги позже арестовывали в банке Порошенко.
  • В феврале 2018 года суд снял арест со счетов компаний, связанных с сыном экс-президента: на них хранились почти 550 миллионов гривен и более 27 миллионов долларов США.
  • Эти деньги были арестованы по делу о завладении государственными средствами через региональные отделения "Укрзализныци".
  • Позже стало известно, что почти 2 миллиарда гривен, которые находились на депозитах подставных лиц в банке сына экс-президента, были выведены через банк действующего президента Петра Порошенко.
  • Осенью 2018 Печерский суд Киева в течение месяца снял аресты с по меньшей мере 26 счетов, которые правоохранители связывали с окружением Януковича. Речь шла, в том числе, о средствах "Аскор-Инвест".

Читайте больше в материале "Экономической правды" "Разморозили: как из банка Януковича исчезли 2 миллиарда"

"Подарок" для президента: как деньги Януковича перетекли в банк Порошенко".

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Темы: суд Янукович банки


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