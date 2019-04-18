Зеленський розповів, з ким не готовий створювати коаліцію

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський заявив, що не готовий до коаліції з колишніми "регіоналами" Юрієм Бойком та Віктором Медведчуком, а також із чинним президентом Петром Порошенком.

Про це він сказав в інтерв'ю "РБК-Україна".

На питання журналіста, чи можливо, що після парламентських виборів він створить коаліцію з екс-"регіоналами" Бойком і Медведчуком, Зеленський відповів - "ні".

Крім цього, за його словами, він не має наміру об'єднуватися і з чинним главою держави.

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