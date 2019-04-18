Зеленський розповів, з ким не готовий створювати коаліцію

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Четвер, 18 квітня 2019, 06:47

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський заявив, що не готовий до коаліції з колишніми "регіоналами" Юрієм Бойком та Віктором Медведчуком, а також із чинним президентом Петром Порошенком.

Про це він сказав в інтерв'ю "РБК-Україна".

На питання журналіста, чи можливо, що після парламентських виборів він створить коаліцію з екс-"регіоналами" Бойком і Медведчуком, Зеленський відповів - "ні".

Крім цього, за його словами, він не має наміру об'єднуватися і з чинним главою держави.

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Хто їх вибрав, або Як виглядає виборець Зеленського і Порошенка

Нагадаємо: 

  • 11 квітня результати першого соціологічного опитування, оприлюдненого Соціологічною групою "Рейтинг" після 1 туру, показували електоральний розклад 71,4% проти 28,6% на користь Зеленського.
  • 16 квітня соціологи опублікували результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. За результатами дослідження, Володимир Зеленський випереджає Порошенка на 47%.
  • Зокрема, за Зеленського у другому турі виборів готові проголосувати 72,2% опитаних українців, які визначилися з вибором і підуть голосувати, а за Порошенка - 25,4%% респондентів.
  • Другий тур президентських виборів відбудеться 21 квітня, а дебати між кандидатами - 19 квітня.

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Теми: Зеленський коаліція Порошенко Медведчук Бойко


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