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Зеленский рассказал, с кем не готов создавать коалицию

Четверг, 18 апреля 2019, 06:47

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что не готов к коалиции с бывшими "регионалами" Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, а также с действующим президентом Петром Порошенко.

Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

На вопрос журналиста, возможно ли, что после парламентских выборов он создаст коалицию с экс-"регионалами" Бойко и Медведчуком, Зеленский ответил - "нет".

Кроме этого, по его словам, он не намерен объединяться и с действующим главой государства.

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Кто их выбрал, или Как выглядит избиратель Зеленского и Порошенко

Напомним:

  • 11 апреля результаты первого социологического опроса, обнародованного Социологической группой "Рейтинг" после 1 тура, показывали электоральный расклад 71,4% против 28,6% в пользу Зеленского.
  • 16 апреля социологи опубликовали результаты опроса Киевского международного института социологии. По результатам исследования, Владимир Зеленский опережает Порошенко на 47%.
  • В частности, за Зеленского во втором туре выборов готовы проголосовать 72,2% опрошенных украинцев, которые определились с выбором и пойдут голосовать, а за Порошенко - 25,4%.
  • Второй тур президентских выборов состоится 21 апреля, а дебаты между кандидатами - 19 апреля.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийкоалицияПорошенкоМедведчукБойко
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