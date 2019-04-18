Зеленский рассказал, с кем не готов создавать коалицию

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что не готов к коалиции с бывшими "регионалами" Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, а также с действующим президентом Петром Порошенко.

Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

На вопрос журналиста, возможно ли, что после парламентских выборов он создаст коалицию с экс-"регионалами" Бойко и Медведчуком, Зеленский ответил - "нет".

Кроме этого, по его словам, он не намерен объединяться и с действующим главой государства.

Читайте также: Собрать всех. Каким может быть второй тур Порошенко и Зеленского

Кто их выбрал, или Как выглядит избиратель Зеленского и Порошенко

Напомним: