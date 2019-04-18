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Турчинов: ФСБ і Генштаб РФ мають бути визнані терористичними організаціями

Четвер, 18 квітня 2019, 10:01

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що ФСБ і ГУ Генштабу РФ повинні бути визнані терористичними організаціями, а Росія - державою, що розповсюджує тероризм у світі.

Про це повідомляє прес-служба РНБО.

За його словами, 17 квітня на спільному брифінгу Служби безпеки України та Генеральної прокуратури України "були наведені неспростовні докази участі ФСБ та ГУ ГШ ЗС Російської Федерації в організації терактів на території України".

"Силовими структурами нашої держави викрито створену спецслужбами держави-агресора агентурну мережу, яка несе відповідальність за серії терактів на території України, підривів та вбивств, зокрема, співробітників СБУ та ГУР МО України", - сказав ТУрчинов.

"Було затримано чинних співробітників спецслужб РФ, зізнання яких свідчать про цілеспрямовану організацію ФСБ та військовою розвідкою РФ терористичної діяльності на території нашої держави", - додав він.

Секретар РНБО підкреслив, що відповідно до отриманих доказів, відповідальність за організацію терору і диверсій на території України несуть директор ФСБ РФ генерал Олександр Бортніков, начальник департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ генерал Дмитро Мінаєв, начальник ГУ ГШ ЗС РФ віце-адмірал  Ігор Костюков.

Крім того Турчинов зазначив, що проти всіх осіб, причетних до організації та виконання терактів, відкрито кримінальні справи і ці особи мають бути внесені як терористи до бази Інтерполу, та до санкційних списків.

"Аналогічні злочини спецслужб РФ  було викрито і за межами нашої країни, - зокрема,  використання бойових отруйних речовин на території Великої Британії тощо", - сказав він.

За його словами, всі ці злочинні діяння дають підстави визнати спецслужби РФ, зокрема, ФСБ та ГУ ГШ ЗС РФ, терористичними організаціями, а Росію - державою, що розповсюджує тероризм у світі.

Нагадаємо:

  • 17 квітня голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що силовики затримали сімох осіб зі складу диверсійно-розвідувальної терористичної групи спецслужб Росії та ще одну людину, яка сприяла злочинам на території України.
  • "Загалом з початку 2017 року на територію України з Росії і так званої "ДНР" було направлено декілька диверсійних терористичних груп. Ці групи направлялися російською військовою розвідкою для здійснення політичних вбивств, для ліквідації офіцерів українських спецслужб", - розповів голова СБУ.

Українська правда

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Теми: ТурчиновРНБОРосіяФСБтероризм
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