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У ГПУ з'явилися нові докази військової присутності РФ на Донбасі

Четвер, 18 квітня 2019, 16:03

Представники управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури разом з військовослужбовцями Збройних сил України знайшли у зоні операції Об'єднаних сил російське озброєння.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Зазначається, що у ході проведення слідчих (розшукових) дій в зоні ООС були виявлені уламки російського артилерійського 152-мм боєприпасу ЗОФ39 "Краснополь".

"Вказані фрагменти боєприпасу виявлено після обстрілу позицій Збройних Сил України в смт. Новолуганське Донецької області, який вівся 05.04.2019 з тимчасово окупованої території Донецької області", - йдеться у повідомленні.

 
фото ГПУ

Повідомляється, що за інформацією Міністерства оборони України зазначені боєприпаси на забезпеченні Збройних Сил України не перебувають.

Нагадаємо:

  • Раніше у зоні проведення антитерористичної операції військовослужбовці Збройних Сил України та співробітники Генпрокуратури знайшли міни, гранати та реактивний піхотний вогнемет РПВ "Джміль", виготовлені в Росії.
  • Генеральний штаб Збройних сил оприлюднив нові докази присутності російських військових у лавах незаконних збройних формувань на Донбасі.
  • У НАТО заявили, що у них є великий обсяг інформації, яка доводить присутність військ РФ на Донбасі.
  • У липні 2017 року з території Росії бойовики Донбасу отримали 4 танки, 7 бойових бронемашин, 4 артилерійські системи та 7 реактивних систем залпового вогню.
  • Росія заперечує свою участь у бойових діях на сході України, поставки зброї, воєнної техніки та грошового забезпечення тих, хто воює проти України, – так само, як спершу заперечувала присутність своїх військових у Криму під час анексії півострова.

Українська правда

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Теми: ГенпрокуратураООСРосія
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