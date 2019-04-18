У ГПУ з'явилися нові докази військової присутності РФ на Донбасі
Представники управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури разом з військовослужбовцями Збройних сил України знайшли у зоні операції Об'єднаних сил російське озброєння.
Про це повідомляє прес-служба ГПУ.
Зазначається, що у ході проведення слідчих (розшукових) дій в зоні ООС були виявлені уламки російського артилерійського 152-мм боєприпасу ЗОФ39 "Краснополь".
"Вказані фрагменти боєприпасу виявлено після обстрілу позицій Збройних Сил України в смт. Новолуганське Донецької області, який вівся 05.04.2019 з тимчасово окупованої території Донецької області", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що за інформацією Міністерства оборони України зазначені боєприпаси на забезпеченні Збройних Сил України не перебувають.
Нагадаємо:
- Раніше у зоні проведення антитерористичної операції військовослужбовці Збройних Сил України та співробітники Генпрокуратури знайшли міни, гранати та реактивний піхотний вогнемет РПВ "Джміль", виготовлені в Росії.
- Генеральний штаб Збройних сил оприлюднив нові докази присутності російських військових у лавах незаконних збройних формувань на Донбасі.
- У НАТО заявили, що у них є великий обсяг інформації, яка доводить присутність військ РФ на Донбасі.
- У липні 2017 року з території Росії бойовики Донбасу отримали 4 танки, 7 бойових бронемашин, 4 артилерійські системи та 7 реактивних систем залпового вогню.
- Росія заперечує свою участь у бойових діях на сході України, поставки зброї, воєнної техніки та грошового забезпечення тих, хто воює проти України, – так само, як спершу заперечувала присутність своїх військових у Криму під час анексії півострова.