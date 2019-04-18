У ГПУ з'явилися нові докази військової присутності РФ на Донбасі

Представники управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури разом з військовослужбовцями Збройних сил України знайшли у зоні операції Об'єднаних сил російське озброєння.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Зазначається, що у ході проведення слідчих (розшукових) дій в зоні ООС були виявлені уламки російського артилерійського 152-мм боєприпасу ЗОФ39 "Краснополь".

"Вказані фрагменти боєприпасу виявлено після обстрілу позицій Збройних Сил України в смт. Новолуганське Донецької області, який вівся 05.04.2019 з тимчасово окупованої території Донецької області", - йдеться у повідомленні.

фото ГПУ

Повідомляється, що за інформацією Міністерства оборони України зазначені боєприпаси на забезпеченні Збройних Сил України не перебувають.

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