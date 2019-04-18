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В ГПУ появились новые доказательства военного присутствия РФ на Донбассе

Четверг, 18 апреля 2019, 16:03

Представители управления по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, Генеральной прокуратуры вместе с военнослужащими Вооруженных сил Украины нашли в зоне операции Объединенных сил российское вооружение.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Отмечается, что в ходе проведения следственных (розыскных) действий в зоне ООС были обнаружены обломки российского артиллерийского 152-мм боеприпаса ЗОФ39 "Краснополь".

"Указанные фрагменты боеприпаса обнаружено после обстрела позиций Вооруженных Сил Украины в пгт. Новолуганское Донецкой области, велся 05.04.2019 с временно оккупированной территории Донецкой области", - говорится в сообщении.

 
фото ГПУ

Сообщается, что по информации Министерства обороны Украины указанные боеприпасы на обеспечении Вооруженных Сил Украины не состоят.

Напомним:

  • Ранее в зоне проведения антитеррористической операции военнослужащие Вооруженных Сил Украины и сотрудники Генпрокуратуры нашли мины, гранаты и реактивный пехотный огнемет РПО "Шмель", изготовленные в России.
  • Генеральный штаб Вооруженных сил обнародовал новые доказательства присутствия российских военных в рядах незаконных вооруженных формирований на Донбассе.
  • Кроме того, в НАТО заявили, что у них есть большой объем информации, которая доказывает присутствие войск РФ в Донбассе.
  • В июле 2017 года с территории России боевики Донбасса получили 4 танка, 7 боевых бронемашин, 4 артиллерийских систем и 7 реактивных систем залпового огня.
  • Россия отрицает свое участие в боевых действиях на востоке Украины, поставки оружия, военной техники и денежного обеспечения тех, кто воюет против Украины, – так же, как сперва отрицала присутствие своих военных в Крыму во время аннексии полуострова.

Украинская правда
Темы: ГенпрокуратураООСРосcия
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