В ГПУ появились новые доказательства военного присутствия РФ на Донбассе

Представители управления по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, Генеральной прокуратуры вместе с военнослужащими Вооруженных сил Украины нашли в зоне операции Объединенных сил российское вооружение.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Отмечается, что в ходе проведения следственных (розыскных) действий в зоне ООС были обнаружены обломки российского артиллерийского 152-мм боеприпаса ЗОФ39 "Краснополь".

"Указанные фрагменты боеприпаса обнаружено после обстрела позиций Вооруженных Сил Украины в пгт. Новолуганское Донецкой области, велся 05.04.2019 с временно оккупированной территории Донецкой области", - говорится в сообщении.

фото ГПУ

Сообщается, что по информации Министерства обороны Украины указанные боеприпасы на обеспечении Вооруженных Сил Украины не состоят.

Напомним: