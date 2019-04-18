Скандальний позов до Порошенка: суд чекає від Жванії офіційного спростування

Окружний адмінсуд Києва чекає від екс-нардепа Давида Жванії офіційну заяву, що він не подавав позов до президента Петра Порошенка і низки інших топ-чиновників.

Про це на брифінгу в четвер сказав суддя-спікер суду Богдан Санін.

Він розповів, що в середу, 17 квітня, суд отримав позовну заяву з підписом від фізичної особи, яка назвалася Давидом Жванією. У ній міститься вимога заборонити виїжджати за кордон 180 топ-чиновникам, серед яких президент Петро Порошенко.

"Судом в силу того, що ми вбачали, що це викличе неймовірний резонанс і це є досить цікава для суспільства справа, ця відповідна справа була опублікована. Більше того, в самому тексті заяви було зазначено, що особа, яка звернулася, надає дозвіл на публікацію свого позову", - зазначив Санін.

За його словами, якщо Жванія стверджує, що це не він подавав позов, він має звернутися до суду із відповідною заявою.

"Якщо він вважає, що він не звертався, він наділений правом звернутися до суду і відкликати відповідну позовну заяву. Однак такої заяви до нас не надходило", - каже суддя спікер.

Водночас Санін дав зрозуміти, що наразі підстав не вірити, що це саме Жванія подавав позов, у суду немає.

"Сумнівів в тому, що безпосередньо Давид Жванія підписував і звертався в суд, наразі не існує, оскільки жодної іншої реакції, окрім публікації в ЗМІ, ми не бачили", - додав він.

Санін підкреслив, що суд діє виключно в межах процесуального кодексу.

"Повідомлення в ЗМІ суддя або суд не може приймати до уваги як обґрунтування того, що позовна заява не подавалася особою", - зазначив він.

За словами судді-спікера, заяву зареєстрували 17 квітня, і суд взяв її в роботу.

У коментарі "Українській правді" Санін уточнив, що позов подавав Жванія Давид Важаєвич, підпис наявний. "Чи він це? Невідомо. Однак сумніваюсь, що є такі повні тезки", - прокоментував представник суду.

Нагадаємо:

17 квітня Окружний адмінсуд Києва опублікував позов від нібито колишнього народного депутата Давида Жванії, у якому йдеться про прохання заборонити виїжджати за кордон президенту Петру Порошенку та ще близько 180 високопосадовців протягом одного року після проведення парламентських та президентських виборів та протягом одного року після їх звільнення.

Сам Жванія в коментарі УП заявив, що не подавав цей позов.

Євген Кізілов, УП