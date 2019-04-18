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Скандальный иск к Порошенко: суд ждет от Жвании официального опровержения

Четверг, 18 апреля 2019, 16:22
Скандальный иск к Порошенко: суд ждет от Жвании официального опровержения

Окружной админсуд Киева ждет от экс-нардепа Давида Жвании официального заявления, что он не подавал иск к президенту Петру Порошенко и ряду других топ-чиновников.

Об этом на брифинге в четверг сказал судья-спикер суда Богдан Санин.

Он рассказал, что в среду, 17 апреля, суд получил исковое заявление с подписью от физического лица, назвавшегося Давидом Жванией. В нем содержится требование запретить выезжать за границу 180 топ-чиновникам, среди которых президент Петр Порошенко.

"Судом в силу того, что мы предвидели, что это вызовет невероятный резонанс и это достаточно интересное для общества дело, это соответствующее дело было опубликовано. Более того, в самом тексте заявления было указано, что лицо, обратившееся, дает разрешение на публикацию своего иска", - подчеркнул Санин.

По его словам, если Жвания утверждает, что это не он подавал иск, он должен обратиться в суд с соответствующим заявлением.

"Если он считает, что он не обращался, он наделен правом обратиться в суд и отозвать соответствующее исковое заявление. Однако такого заявления к нам не поступало", - говорит судья-спикер.

В то же время Санин дал понять, что пока оснований не верить, что это именно Жвания подавал иск, у суда нет.

"Сомнений в том, что непосредственно Давид Жвания подписывал и обращался в суд, пока не существует, поскольку никакой другой реакции, кроме публикации в СМИ, мы не видели", - добавил он.

Санин подчеркнул, что суд действует исключительно в пределах процессуального кодекса.

"Сообщения в СМИ судья или суд не может принимать во внимание как обоснование того, что исковое заявление не подавалось лицом", - отметил он.

По словам судьи-спикера, заявление зарегистрировали 17 апреля, и суд взял его в работу.

В комментарии "Украинской правде" Санин уточнил, что иск подавал Жвания Давид Важаевич, подпись имеется. "Он ли это? Неизвестно. Однако сомневаюсь, что есть такие полные тезки", - прокомментировал представитель суда.

Напомним:

  • 17 апреля Окружной админсуд Киева опубликовал иск от якобы бывшего народного депутата Давида Жвании, в котором говорится о просьбе запретить выезжать за границу президенту Петру Порошенко и еще около 180 высокопоставленных лиц в течение одного года после парламентских и президентских выборов и в течение одного года после их увольнения.
  • Сам Жвания в комментарии УП заявил, что не подавал этот иск.

Евгений Кизилов, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПорошенкоЖванияскандалсуд
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