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Через дебати можуть перекрити центр Києва

Четвер, 18 квітня 2019, 16:31

18 та 19 квітня у центрі Києва можливі тимчасові обмеження руху у зв’язку з проведенням дебатів на НСК "Олімпійський".

Про це повідомляє Державна служба охорони.

Відзначається, що з 18:00 18 квітня і до закінчення заходу 19 квітня можуть обмежувати рух на:

- Троїцькій площі;

- площі біля квиткових кас "Палацу Спорту";

- вулиці Еспланадній (від перехрестя з вулицею Басейною до вулиці Саксаганського);

- вулиці Саксаганського (від перехрестя з вулицею Еспланадною до перехрестя з вулицею Шота Руставелі);

- вулиці Жилянській (від перехрестя з вулицею Великою Васильківською до перехрестя з вулицею Шота Руставелі);

- вулиці Шота Руставелі (від перехрестя з вулицею Жилянською до перехрестя з вулицею Саксаганського);

- провулку Госпітальному (від НСК "Олімпійський" до провулку Лабораторного);

- вулиці Діловій (від перехрестя з вулицею Великою Васильківською до перехрестя з вулицею В.Тютюнника);

- вулиці В.Тютюнника (від перехрестя з вулицею Ділова до перехрестя з вулицею І.Федорова).

Держслужба охорони просить громадян з розумінням поставитись до можливих тимчасових незручностей.

Нагадаємо:

  • Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що близько 60 тисяч громадян України можуть прийти послухати і підтримати своїх кандидатів на дебатах на "Олімпійському".
  • Перед другим туром виборів президента між кандидатами заплановані дебати. За законом, вони мають відбутися в студії суспільного телебачення 19 квітня о 20:00.
  • Володимир Зеленський наполягає на дебатах на НСК "Олімпійський" о 19 годині.
  • Петро Порошенко наголошує, що готовий брати участь у всіх раундах дебатів.
  • 16 квітня кандидати уклали угоду з НСК "Олімпійський" щодо оренди стадіону 19 квітня. Переговори щодо формату, регламенту та часу дебатів ще тривають.
  • Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк заявив, що в день проведення дебатів довкола НСК "Олімпійський"  можуть обмежити рух транспорту, а також очікується велика кількість правоохоронців.

Українська правда

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Теми: Київдорогидебативибори президента 2019
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