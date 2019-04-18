Через дебати можуть перекрити центр Києва

18 та 19 квітня у центрі Києва можливі тимчасові обмеження руху у зв’язку з проведенням дебатів на НСК "Олімпійський".

Про це повідомляє Державна служба охорони.

Відзначається, що з 18:00 18 квітня і до закінчення заходу 19 квітня можуть обмежувати рух на:

- Троїцькій площі;

- площі біля квиткових кас "Палацу Спорту";

- вулиці Еспланадній (від перехрестя з вулицею Басейною до вулиці Саксаганського);

- вулиці Саксаганського (від перехрестя з вулицею Еспланадною до перехрестя з вулицею Шота Руставелі);

- вулиці Жилянській (від перехрестя з вулицею Великою Васильківською до перехрестя з вулицею Шота Руставелі);

- вулиці Шота Руставелі (від перехрестя з вулицею Жилянською до перехрестя з вулицею Саксаганського);

- провулку Госпітальному (від НСК "Олімпійський" до провулку Лабораторного);

- вулиці Діловій (від перехрестя з вулицею Великою Васильківською до перехрестя з вулицею В.Тютюнника);

- вулиці В.Тютюнника (від перехрестя з вулицею Ділова до перехрестя з вулицею І.Федорова).

Держслужба охорони просить громадян з розумінням поставитись до можливих тимчасових незручностей.

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