Через дебати можуть перекрити центр Києва
18 та 19 квітня у центрі Києва можливі тимчасові обмеження руху у зв’язку з проведенням дебатів на НСК "Олімпійський".
Про це повідомляє Державна служба охорони.
Відзначається, що з 18:00 18 квітня і до закінчення заходу 19 квітня можуть обмежувати рух на:
- Троїцькій площі;
- площі біля квиткових кас "Палацу Спорту";
- вулиці Еспланадній (від перехрестя з вулицею Басейною до вулиці Саксаганського);
- вулиці Саксаганського (від перехрестя з вулицею Еспланадною до перехрестя з вулицею Шота Руставелі);
- вулиці Жилянській (від перехрестя з вулицею Великою Васильківською до перехрестя з вулицею Шота Руставелі);
- вулиці Шота Руставелі (від перехрестя з вулицею Жилянською до перехрестя з вулицею Саксаганського);
- провулку Госпітальному (від НСК "Олімпійський" до провулку Лабораторного);
- вулиці Діловій (від перехрестя з вулицею Великою Васильківською до перехрестя з вулицею В.Тютюнника);
- вулиці В.Тютюнника (від перехрестя з вулицею Ділова до перехрестя з вулицею І.Федорова).
Держслужба охорони просить громадян з розумінням поставитись до можливих тимчасових незручностей.
Нагадаємо:
- Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що близько 60 тисяч громадян України можуть прийти послухати і підтримати своїх кандидатів на дебатах на "Олімпійському".
- Перед другим туром виборів президента між кандидатами заплановані дебати. За законом, вони мають відбутися в студії суспільного телебачення 19 квітня о 20:00.
- Володимир Зеленський наполягає на дебатах на НСК "Олімпійський" о 19 годині.
- Петро Порошенко наголошує, що готовий брати участь у всіх раундах дебатів.
- 16 квітня кандидати уклали угоду з НСК "Олімпійський" щодо оренди стадіону 19 квітня. Переговори щодо формату, регламенту та часу дебатів ще тривають.
- Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк заявив, що в день проведення дебатів довкола НСК "Олімпійський" можуть обмежити рух транспорту, а також очікується велика кількість правоохоронців.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua