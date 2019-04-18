Из-за дебатов могут перекрыть центр Киева

18 и 19 апреля в центре Киева возможные временные ограничения движения в связи с проведением дебатов на НСК "Олимпийский".

Об этом сообщает Государственная служба охраны.

Отмечается, что с 18:00 18 апреля и до окончания мероприятия 19 апреля могут ограничивать движение на:

- Троицкой площади;

- площади у билетных касс "Дворца Спорта";

- улице Эспланадной (от перекрестка с улицей Бассейной до улицы Саксаганского);

- улице Саксаганского (от перекрестка с улицей Эспланадной до перекрестка с улицей Шота Руставели);

- улице Жилянской (от перекрестка с улицей Большой Васильковской до перекрестка с улицей Шота Руставели);

- улице Шота Руставели (от перекрестка с улицей Жилянской до пересечения с улицей Саксаганского);

- переулке Госпитальном (от НСК "Олимпийский" до переулка Лабораторного);

- улице Деловой (от перекрестка с улицей Большой Васильковской до перекрестка с улицей В.Тютюнника)

- улице В.Тютюнника (от перекрестка с улицей Деловой до перекрестка с улицей И. Федорова).

Госслужба охраны просит граждан с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам.

Напомним: