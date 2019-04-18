Из-за дебатов могут перекрыть центр Киева
18 и 19 апреля в центре Киева возможные временные ограничения движения в связи с проведением дебатов на НСК "Олимпийский".
Об этом сообщает Государственная служба охраны.
Отмечается, что с 18:00 18 апреля и до окончания мероприятия 19 апреля могут ограничивать движение на:
- Троицкой площади;
- площади у билетных касс "Дворца Спорта";
- улице Эспланадной (от перекрестка с улицей Бассейной до улицы Саксаганского);
- улице Саксаганского (от перекрестка с улицей Эспланадной до перекрестка с улицей Шота Руставели);
- улице Жилянской (от перекрестка с улицей Большой Васильковской до перекрестка с улицей Шота Руставели);
- улице Шота Руставели (от перекрестка с улицей Жилянской до пересечения с улицей Саксаганского);
- переулке Госпитальном (от НСК "Олимпийский" до переулка Лабораторного);
- улице Деловой (от перекрестка с улицей Большой Васильковской до перекрестка с улицей В.Тютюнника)
- улице В.Тютюнника (от перекрестка с улицей Деловой до перекрестка с улицей И. Федорова).
Госслужба охраны просит граждан с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам.
Напомним:
- Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что около 60 тысяч граждан Украины могут прийти послушать и поддержать своих кандидатов на дебатах на "Олимпийском".
- Перед вторым туром выборов президента между кандидатами запланированы дебаты. По закону, они должны состояться в студии "Суспильного" 19 апреля в 20.00.
- Владимир Зеленский настаивает на дебатах на НСК "Олимпийский" в 19 часов.
- Петр Порошенко заявляет, что готов участвовать во всех раундах дебатов.
- 16 апреля кандидаты заключили соглашение с НСК "Олимпийский" по аренде стадиона 19 апреля. Переговоры относительно формата, регламента и времени еще продолжаются.
- Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявил, что в день проведения дебатов вокруг НСК "Олимпийский" могут ограничить движение транспорта, а также ожидается большое количество правоохранителей.
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