Из-за дебатов могут перекрыть центр Киева

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Четверг, 18 апреля 2019, 16:31

18 и 19 апреля в центре Киева возможные временные ограничения движения в связи с проведением дебатов на НСК "Олимпийский".

Об этом сообщает Государственная служба охраны.

Отмечается, что с 18:00 18 апреля и до окончания мероприятия 19 апреля могут ограничивать движение на:

- Троицкой площади;

- площади у билетных касс "Дворца Спорта";

- улице Эспланадной (от перекрестка с улицей Бассейной до улицы Саксаганского);

- улице Саксаганского (от перекрестка с улицей Эспланадной до перекрестка с улицей Шота Руставели);

- улице Жилянской (от перекрестка с улицей Большой Васильковской до перекрестка с улицей Шота Руставели);

- улице Шота Руставели (от перекрестка с улицей Жилянской до пересечения с улицей Саксаганского);

- переулке Госпитальном (от НСК "Олимпийский" до переулка Лабораторного);

- улице Деловой (от перекрестка с улицей Большой Васильковской до перекрестка с улицей В.Тютюнника)

- улице В.Тютюнника (от перекрестка с улицей Деловой до перекрестка с улицей И. Федорова).

Госслужба охраны просит граждан с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам.

Напомним:

  • Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что около 60 тысяч граждан Украины могут прийти послушать и поддержать своих кандидатов на дебатах на "Олимпийском".
  • Перед вторым туром выборов президента между кандидатами запланированы дебаты. По закону, они должны состояться в студии "Суспильного" 19 апреля в 20.00.
  • Владимир Зеленский настаивает на дебатах на НСК "Олимпийский" в 19 часов.
  • Петр Порошенко заявляет, что готов участвовать во всех раундах дебатов.
  • 16 апреля кандидаты заключили соглашение с НСК "Олимпийский" по аренде стадиона 19 апреля. Переговоры относительно формата, регламента и времени еще продолжаются.
  • Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявил, что в день проведения дебатов вокруг НСК "Олимпийский" могут ограничить движение транспорта, а также ожидается большое количество правоохранителей.

  

Украинская правда

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Темы: Киев дороги дебаты выборы президента 2019


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