Посольство США: міжнародні партнери стежать за ситуацією з Приватбанком

Посольство Сполучених Штатів Америки відреагувало на рішення Окружного адміністративного суду Києва визнати націоналізацію Приватбанку незаконною.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна заява посольства розміщена на сайті відомства у четвер.

Посольство нагадало, що у 2016 році міжнародні партнери України підтримали рішення уряду та Національного банку України націоналізувати Приватбанк на вимогу колишніх власників в якості єдиного ефективного методу захисту вкладників банку, українського народу та бізнесу, і стабільності фінансової системи.

"І хоча для цього необхідно було влити близько 160 млрд грн коштів українських платників податків для відновлення платоспроможності банку, це забезпечило довгострокову життєздатність Приватбанку, захистило гроші мільйонів українських громадян і зміцнило економічне здоров’я країни", - йдеться у заяві посольства.

У цьому контексті посольство привітало реформу корпоративного управління Приватбанку на чолі з незалежною наглядовою радою, а також трансформацію її бізнес-моделі. Посольство наголосило, що це вже призвело до посилення ефективності та стабільності всієї банківської системи.

"Ми продовжуємо підтримувати зусилля НБУ щодо реформування фінансового сектору України, у тому числі шляхом запровадження принципів розумного корпоративного управління, а також зусиль Міністерства фінансів щодо реформування корпоративного управління в державних банках. Важливо, що влада продовжує свої зусилля щодо відшкодування збитків від колишніх власників та пов’язаних сторін збанкрутілих банків", - наголосили дипломати.

У посольстві підкреслили, що міжнародні партнери України будуть уважно стежити за розвитком подій у цій сфері.

Цю заяву підтримали також інші міжнародні партнери України, зокрема, ЄБРР.

У четвер Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації Приватбанку.

Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного Приватбанку з ринку за участю держави.

У штабі кандидата Володимира Зеленського, якого пов’язують з олігархом Ігорем Коломойським, заявили, що це рішення суду є наслідком провалу судової реформи.

Чинний глава держави Петро Порошенко заявив, що авантюра з поверненням Приватбанку олігарху Ігорю Коломойському загрожує Україні дефолтом і економічною кризою.

Європейська правда