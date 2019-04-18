Посольство США: международные партнеры следят за ситуацией с Приватбанком

Посольство Соединенных Штатов Америки отреагировало на решение Окружного административного суда Киева признать национализацию Приватбанка незаконной.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление посольства размещено на сайте ведомства в четверг.

Посольство напомнило, что в 2016 году международные партнеры Украины поддержали решение правительства и Национального банка Украины национализировать Приватбанк по требованию бывших владельцев в качестве единственного эффективного метода защиты вкладчиков банка, украинского народа и бизнеса и стабильности финансовой системы.

"И хотя для этого необходимо было влить около 160 млрд грн средств украинских налогоплательщиков для восстановления платежеспособности банка, это обеспечило долгосрочную жизнеспособность Приватбанка, защитило деньги миллионов украинских граждан и укрепило экономическое здоровье страны", - говорится в заявлении посольства.

В этом контексте посольство приветствовало реформу корпоративного управления Приватбанка во главе с независимым наблюдательным советом, а также трансформацию его бизнес-модели. Посольство отметило, что это уже привело к усилению эффективности и стабильности всей банковской системы.

"Мы продолжаем поддерживать усилия НБУ по реформированию финансового сектора Украины, в том числе путем внедрения принципов разумного корпоративного управления, а также усилия Министерства финансов по реформированию корпоративного управления в государственных банках. Важно, что власть продолжает свои усилия по возмещению убытков от бывших владельцев и связанных сторон обанкротившихся банков", - отметили дипломаты.

В посольстве подчеркнули, что международные партнеры Украины будут внимательно следить за развитием событий в этой сфере.

Это заявление поддержали и другие международные партнеры Украины, в частности ЕБРР.

В четверг Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров относительно национализации Приватбанка.

Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного Приватбанка с рынка с участием государства.

В штабе кандидата Владимира Зеленского, которого связывают с олигархом Игорем Коломойским, заявили, что это решение суда является следствием провала судебной реформы.

Действующий глава государства Петр Порошенко заявил, что авантюра с возвращением Приватбанка олигарху Игорю Коломойскому грозит Украине дефолтом и экономическим кризисом.

Европейская правда