Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Через дебати на "Олімпійському" зміниться робота метро

Четвер, 18 квітня 2019, 18:04

У зв'язку з проведенням передвиборних дебатів між кандидатами на пост президента Петром Порошенком та Володимиром Зеленським 19 квітня будуть зміни в роботі кількох станцій київського метрополітену.

Про це 18 квітня повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен".

Зокрема, зміниться режим роботи трьох станцій з 18 до 19.00: "Площа Льва Толстого", "Олімпійська" та "Палац спорту".

На "Площі Льва Толстого" на вихід буде працювати лише один ескалатор.

"Олімпійська" працюватиме з можливими обмеженнями на вхід. "Палац спорту" працюватиме без обмежень.

Відзначається, що перед подією та після неї можливе обмеження на вхід на всіх станціях. 

Нагадаємо:

  • Також 18 та 19 квітня у центрі Києва можливі тимчасові обмеження руху у зв’язку з проведенням дебатів на НСК "Олімпійський".
  • Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що близько 60 тисяч громадян України можуть прийти послухати і підтримати своїх кандидатів на дебатах на "Олімпійському".
  • Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк заявив, що в день проведення дебатів довкола НСК "Олімпійський" можуть обмежити рух транспорту, а також очікується велика кількість правоохоронців.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: метроКиївОлімпійськийдебати
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
метро
У столичному метро тимчасово не працюють термінали самообслуговування
Київське метро відновило роботу після загибелі жінки під потягом
Стус замість Пушкіна: кого кияни хочуть бачити на станції метро "Університет"
Останні новини
09:18
Проти світового порядку насильства - Анналена Бербок
09:06
Соломія Бобровська: Суспільство просто волає, що хоче бачити Зеленського і Залужного спільно і разом
09:00
ЄС передав пакет нелетального обладнання для армії Молдови
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву 10 балістичними ракетами, на фронті намагаються оточити Авдіївку
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
08:18
КПП у Дорогуську повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
Усі новини...
Реклама: