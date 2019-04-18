Через дебати на "Олімпійському" зміниться робота метро
Четвер, 18 квітня 2019, 18:04
У зв'язку з проведенням передвиборних дебатів між кандидатами на пост президента Петром Порошенком та Володимиром Зеленським 19 квітня будуть зміни в роботі кількох станцій київського метрополітену.
Про це 18 квітня повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен".
Зокрема, зміниться режим роботи трьох станцій з 18 до 19.00: "Площа Льва Толстого", "Олімпійська" та "Палац спорту".
На "Площі Льва Толстого" на вихід буде працювати лише один ескалатор.
"Олімпійська" працюватиме з можливими обмеженнями на вхід. "Палац спорту" працюватиме без обмежень.
Відзначається, що перед подією та після неї можливе обмеження на вхід на всіх станціях.
Друзі!— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 18 квітня 2019 р.
Зміни в роботі метро на завтра pic.twitter.com/u6QxF1vRpW
Нагадаємо:
- Також 18 та 19 квітня у центрі Києва можливі тимчасові обмеження руху у зв’язку з проведенням дебатів на НСК "Олімпійський".
- Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що близько 60 тисяч громадян України можуть прийти послухати і підтримати своїх кандидатів на дебатах на "Олімпійському".
- Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк заявив, що в день проведення дебатів довкола НСК "Олімпійський" можуть обмежити рух транспорту, а також очікується велика кількість правоохоронців.
Українська правда