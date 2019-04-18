Через дебати на "Олімпійському" зміниться робота метро

У зв'язку з проведенням передвиборних дебатів між кандидатами на пост президента Петром Порошенком та Володимиром Зеленським 19 квітня будуть зміни в роботі кількох станцій київського метрополітену.

Про це 18 квітня повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен".

Зокрема, зміниться режим роботи трьох станцій з 18 до 19.00: "Площа Льва Толстого", "Олімпійська" та "Палац спорту".

На "Площі Льва Толстого" на вихід буде працювати лише один ескалатор.

"Олімпійська" працюватиме з можливими обмеженнями на вхід. "Палац спорту" працюватиме без обмежень.

Відзначається, що перед подією та після неї можливе обмеження на вхід на всіх станціях.

Друзі!

Зміни в роботі метро на завтра pic.twitter.com/u6QxF1vRpW — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 18 квітня 2019 р.

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