Через дебати на "Олімпійському" зміниться робота метро

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Четвер, 18 квітня 2019, 18:04

У зв'язку з проведенням передвиборних дебатів між кандидатами на пост президента Петром Порошенком та Володимиром Зеленським 19 квітня будуть зміни в роботі кількох станцій київського метрополітену.

Про це 18 квітня повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен".

Зокрема, зміниться режим роботи трьох станцій з 18 до 19.00: "Площа Льва Толстого", "Олімпійська" та "Палац спорту".

На "Площі Льва Толстого" на вихід буде працювати лише один ескалатор.

"Олімпійська" працюватиме з можливими обмеженнями на вхід. "Палац спорту" працюватиме без обмежень.

Відзначається, що перед подією та після неї можливе обмеження на вхід на всіх станціях. 

Нагадаємо:

  • Також 18 та 19 квітня у центрі Києва можливі тимчасові обмеження руху у зв’язку з проведенням дебатів на НСК "Олімпійський".
  • Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що близько 60 тисяч громадян України можуть прийти послухати і підтримати своїх кандидатів на дебатах на "Олімпійському".
  • Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк заявив, що в день проведення дебатів довкола НСК "Олімпійський" можуть обмежити рух транспорту, а також очікується велика кількість правоохоронців.

Українська правда

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Теми: метро Київ Олімпійський дебати


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