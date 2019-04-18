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Из-за дебатов на "Олимпийском" изменится работа метро

Четверг, 18 апреля 2019, 18:04

В связи с проведением предвыборных дебатов между кандидатами на пост президента Петром Порошенко и Владимиром Зеленским 19 апреля будут изменения в работе нескольких станций киевского метрополитена.

Об этом 18 апреля сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

В частности, изменится режим работы трех станций с 18 до 19.00: "Площадь Льва Толстого", "Олимпийская" и "Дворец спорта".

На "Площади Льва Толстого" на выход будет работать только один эскалатор.

"Олимпийская" будет работать с возможными ограничениями на вход. "Дворец спорта" будет работать без ограничений.

Отмечается, что перед событием и после нее возможно ограничение на вход на всех станциях.

Напомним:

  • 18 и 19 апреля в центре Киева возможные временные ограничения движения в связи с проведением дебатов на НСК "Олимпийский".
  • Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что около 60 тысяч граждан Украины могут прийти послушать и поддержать своих кандидатов на дебатах на "Олимпийском".
  • Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявил, что в день проведения дебатов вокруг НСК "Олимпийский" могут ограничить движение транспорта, а также ожидается большое количество правоохранителей.

Украинская правда

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Темы: метроКиевОлимпийскийдебаты
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