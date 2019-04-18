Из-за дебатов на "Олимпийском" изменится работа метро

В связи с проведением предвыборных дебатов между кандидатами на пост президента Петром Порошенко и Владимиром Зеленским 19 апреля будут изменения в работе нескольких станций киевского метрополитена.

Об этом 18 апреля сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

В частности, изменится режим работы трех станций с 18 до 19.00: "Площадь Льва Толстого", "Олимпийская" и "Дворец спорта".

На "Площади Льва Толстого" на выход будет работать только один эскалатор.

"Олимпийская" будет работать с возможными ограничениями на вход. "Дворец спорта" будет работать без ограничений.

Отмечается, что перед событием и после нее возможно ограничение на вход на всех станциях.

Друзі!

Зміни в роботі метро на завтра pic.twitter.com/u6QxF1vRpW — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 18 квітня 2019 р.

Напомним: