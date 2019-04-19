Парубій розказав, коли Рада вирішить розглядати закон про імпічмент

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П'ятниця, 19 квітня 2019, 06:50

Голова Верховної Ради Андрій Парубій прогнозує, що наступного тижня може бути визначена ймовірна дата розгляду у парламенті законопроекту про імпічмент президенту.

Про це спікер заявив в інтерв'ю телеканалу "Прямий", повідомляє Укрінформ.

"Очевидно, це рішення ми будемо приймати спільно (з керівниками депутатських фракцій - ред.) на Погоджувальній раді (22 квітня - ред.). Цього тижня ми будемо проговорювати, які саме з тих (запропонованих - ред.) законопроектів, по-перше, є готовими, погоджені комітетом, і будемо приймати рішення. І в понеділок я зможу озвучити це рішення на Погоджувальній раді або на брифінгу після Погоджувальної ради", - сказав Парубій.

За його словами, на сьогодні зареєстровано п'ять законопроектів про імпічмент.

"Звичайно, є фракції, які наполягають на тому, щоб це також було включено в пакет (законопроектів щодо реформування ВР - ред.), оскільки це також передбачає посилення контролюючої ролі парламенту та відповідальності", - сказав Парубій.

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Теми: імпічмент Верховна Рада законодавство


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