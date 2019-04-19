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Парубий рассказал, когда Рада решит рассматривать закон об импичменте

Пятница, 19 апреля 2019, 06:50
Парубий рассказал, когда Рада решит рассматривать закон об импичменте

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий прогнозирует, что на следующей неделе может быть определена вероятная дата рассмотрения в парламенте законопроекта об импичменте президенту.

Об этом спикер заявил в интервью телеканалу "Прямой", сообщает Укринформ.

"Очевидно, это решение мы будем принимать совместно (с руководителями депутатских фракций - ред.) На согласительном совете (22 апреля - ред.). На этой неделе мы будем проговаривать, какие именно из тех (предложенных - ред.) законопроектов, во-первых, являются готовыми, согласованные комитетом, и будем принимать решение. И в понедельник я смогу озвучить это решение на согласительном совете или на брифинге после согласительного совета", - сказал Парубий.

По его словам, на сегодня зарегистрировано пять законопроектов об импичменте.

"Конечно, есть фракции, которые настаивают на том, чтобы это также было включено в пакет (законопроектов по реформированию ВР - ред.), поскольку это также предполагает усиление контролирующей роли парламента и ответственности", - сказал Парубий.

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Темы: импичментВерховная Радазаконодательство
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