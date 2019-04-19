Парубий рассказал, когда Рада решит рассматривать закон об импичменте

000
Пятница, 19 апреля 2019, 06:50

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий прогнозирует, что на следующей неделе может быть определена вероятная дата рассмотрения в парламенте законопроекта об импичменте президенту.

Об этом спикер заявил в интервью телеканалу "Прямой", сообщает Укринформ.

"Очевидно, это решение мы будем принимать совместно (с руководителями депутатских фракций - ред.) На согласительном совете (22 апреля - ред.). На этой неделе мы будем проговаривать, какие именно из тех (предложенных - ред.) законопроектов, во-первых, являются готовыми, согласованные комитетом, и будем принимать решение. И в понедельник я смогу озвучить это решение на согласительном совете или на брифинге после согласительного совета", - сказал Парубий.

По его словам, на сегодня зарегистрировано пять законопроектов об импичменте.

"Конечно, есть фракции, которые настаивают на том, чтобы это также было включено в пакет (законопроектов по реформированию ВР - ред.), поскольку это также предполагает усиление контролирующей роли парламента и ответственности", - сказал Парубий.

Напоминаем:

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: импичмент Верховная Рада законодательство


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский подумает о роспуске Рады, а Порошенко советует уйти из политики 18 апреля 2019, 09:31
Порошенко высказался за закон об импичменте 9 апреля 2019, 07:05
В Раде аннулировали бланки для сбора подписей для импичмента Порошенко 26 февраля 2019, 20:17
Все новости
Главные новости
Медведчук рассказал, что Путин готов предложить Зеленскому за соглашение по Донбассу
Зеленский представил свою команду
Порошенко созвал совещание СНБО из-за решения суда о "Приватбанке"
Минюст США опубликовал отчет о Трампе и связях с РФ
Все новости
здоровье

Болеют только мужчины? Что следует знать о гемофилией

психология

Как контролировать злость: 25 способов оставаться спокойным

исследование

Как лепка из глины может помочь стресса у ребенка

Поиск по сайту
Архив
Весь архів