У Кремлі оцінили зусилля Медведчука щодо військовополонених

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П'ятниця, 19 квітня 2019, 13:09

Кремль "бере до уваги" зусилля глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" кума Володимира Путіна Віктора Медведчука, в тому числі спрямовані на звільнення українських моряків.

Про це заявив в п'ятницю прес-секретар глави президента РФ Дмитро Пєсков, передає "Інтерфакс-Україна".

На питання журналіста, якою була реакція Москви на зусилля Медведчука, Пєсков відповів: "Його зусилля беруться до уваги, поки більше сказати нічого".

Прес-секретар Путіна вкотре повторив, що "поки йде слідство, ступінь провини українських моряків може і повинен встановити суд".

Пєсков назвав передчасним питання про можливість повернення моряків в Україну для відбування там покарання.

"Про це передчасно говорити. Але законом передбачається можливість різних юридичних процедур", - сказав він.

На питання, чи є Медведчук посередником в справах між Києвом і Москвою, прес-секретар президента РФ констатував, що Медведчук, "дійсно, займається питаннями повернення та обміну утримуваних осіб і в цьому плані виявляє велику активність".

"Ми вже говорили, що недавно він був у Москві і мав тут контакти з питання звільнення українських моряків, які порушили кордон РФ. У цьому плані він як і раніше працює і докладає неабияких зусиль для врегулювання безлічі існуючих (між Росією і Україною) гуманітарних питань", – сказав Пєсков.

Нагадаємо:

  • Президент Петро Порошенко заявив, що не проводить зустрічей з Віктором Медведчуком.
  • На початку квітня Порошенко заявив, що звернувся до Служби безпеки з проханням перевірити, чи потрібна участь Віктора Медведчука у перемовинах щодо звільнення заручників. 
  • За словами Порошенка, Медведчук був "єдиним каналом зв’язку з Путіним, який виявився неефективним".
  • Медведчук у відповідь заявив, що покладає вину на Порошенка за відсутність обміну полоненими з грудня 2017-го по квітень 2019 років.

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Теми: моряки Медведчук Росія


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