Медведчук звинуватив Порошенка у відсутності обмінів полоненими

Кум Путіна і глава політради "Опозиційної платформи - За Життя" Віктор Медведчук заявив, що покладає вину на президента Петра Порошенка за відсутність обміну полоненими з грудня 2017-го по квітень 2019 років.

Про це повідомляється на сайті "Опозиційної платформи - За Життя".

"Нагадую панові Порошенку: саме він і його команда, порушивши усі досягнуті в листопаді ‒ грудні 2017 року домовленості, ледь не зірвали перший етап обміну утримуваними особами і остаточно заблокували другий етап за формулою "всіх установлених на всіх установлених", - стверджує Медведчук.

Він заявляє, що йому "важко зрозуміти, про яку "неефективність" говорить Порошенко", бо, за його переконаннями, він "зробив усе можливе і неможливе, щоб у грудні 2017 року провести обмін за формулою "306 на 74", щоб 380 українських громадян повернулися додому, до своїх родин, до рідних і близьких".

Медведчук розповів, що для цього, він "звернувся до президента РФ Володимира Путіна, щоб той посприяв і звернувся з цим проханням до представників Донецька та Луганська".

"Я заявляю: те, що з грудня 2017-го по квітень 2019-го не було обмінів, ‒ виключно провина президента України Порошенка. Я стверджую: якби він погодився на домовленості грудня 2017 року, досягнуті мною, обмін можна було б провести протягом 3‒5 днів. Але у президента за цей рік так і не з’явилося почуття відповідальності перед своїми громадянами, їхніми рідними та близькими", - вважає Медведчук.

Він наголосив, що продовжить "займатися звільненням як осіб, що перебувають в ОРДО і ОРЛО, так і осіб, що перебувають у РФ, зокрема й українських моряків".

"І для цього не потребую ані благословення, ані дозволів Петра Порошенка або майбутнього президента. Оскільки робив і роблю це не на догоду владі, а в інтересах українських громадян", - наголосив він.

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