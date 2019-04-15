Медведчук звинуватив Порошенка у відсутності обмінів полоненими
Кум Путіна і глава політради "Опозиційної платформи - За Життя" Віктор Медведчук заявив, що покладає вину на президента Петра Порошенка за відсутність обміну полоненими з грудня 2017-го по квітень 2019 років.
Про це повідомляється на сайті "Опозиційної платформи - За Життя".
"Нагадую панові Порошенку: саме він і його команда, порушивши усі досягнуті в листопаді ‒ грудні 2017 року домовленості, ледь не зірвали перший етап обміну утримуваними особами і остаточно заблокували другий етап за формулою "всіх установлених на всіх установлених", - стверджує Медведчук.
Він заявляє, що йому "важко зрозуміти, про яку "неефективність" говорить Порошенко", бо, за його переконаннями, він "зробив усе можливе і неможливе, щоб у грудні 2017 року провести обмін за формулою "306 на 74", щоб 380 українських громадян повернулися додому, до своїх родин, до рідних і близьких".
Медведчук розповів, що для цього, він "звернувся до президента РФ Володимира Путіна, щоб той посприяв і звернувся з цим проханням до представників Донецька та Луганська".
"Я заявляю: те, що з грудня 2017-го по квітень 2019-го не було обмінів, ‒ виключно провина президента України Порошенка. Я стверджую: якби він погодився на домовленості грудня 2017 року, досягнуті мною, обмін можна було б провести протягом 3‒5 днів. Але у президента за цей рік так і не з’явилося почуття відповідальності перед своїми громадянами, їхніми рідними та близькими", - вважає Медведчук.
Він наголосив, що продовжить "займатися звільненням як осіб, що перебувають в ОРДО і ОРЛО, так і осіб, що перебувають у РФ, зокрема й українських моряків".
"І для цього не потребую ані благословення, ані дозволів Петра Порошенка або майбутнього президента. Оскільки робив і роблю це не на догоду владі, а в інтересах українських громадян", - наголосив він.
Нагадаємо:
- Президент Петро Порошенко заявив, що не проводить зустрічей з Віктором Медведчуком.
- На початку квітня Порошенко заявив, що звернувся до Служби безпеки з проханням перевірити, чи потрібна участь Віктора Медведчука у перемовинах щодо звільнення заручників.
- За словами Порошенка, Медведчук був "єдиним каналом зв’язку з Путіним, який виявився неефективним".
- Напередодні Віктор Медведчук заявив, що бойовики на окупованих територіях Донеччини та Луганщини згодні з його "планом" щодо "встановлення миру". Раніше він заявляв, що один із головних пунктів цього "плану" полягає в автономії Донбасу у складі України.
- 13 квітня Медведчук заявив, що переговори про звільнення 24 полонених українських моряків "веде і вестиме" він. За його словами, для цього "ніяких благословень, доручень, прохань або дозволів з боку чинного, як і майбутнього президента України, не треба".
- Восени 2018 року журналісти програми "Схеми" оприлюднили розслідування про таємні зустрічі Медведчука з Порошенком. В адміністрації президента заявили, що Порошенко "не мав, не має і не збирається мати жодних спільних бізнес-інтересів" з Медведчуком.
- У липні 2018 року Медведчук повідомив про рішення приєднатися до партії "За Життя" Вадима Рабіновича і очолити напрямок щодо "відновлення миру" з Росією. Разом із нардепом від "Опозиційного блоку" Юрієм Бойком вони утворили "Опозиційну платформу – За Життя".
- На першому з'їзді політсили Медведчук заявив про необхідність застосувати свій "план-концепцію" та створити "автономний регіон Донбас" із закріпленням цього статусу в Конституції.
- ГПУ відкрила кримінальне провадження про можливу державну зраду та сепаратизм Віктора Медведчука.
- 22 березня 2019 року Медведчук із Бойком зустрілись у Москві із прем’єром Росії Дмитром Медведєвим та главою "Газпрому" Олексієм Міллером.
- Через політ Бойка та Медведчука до Москви кримінальну справу було відкрито проти співробітників Державної прикордонної та Державної авіаційної служб.
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