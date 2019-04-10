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Порошенко назвав "перемовини" Медведчука неефективними і доручив СБУ розібратись

Середа, 10 квітня 2019, 18:59

Президент Петро Порошенко звернувся до Служби безпеки, щоб відомство перевірило, чи потрібна участь Віктора Медведчука у перемовинах щодо звільнення заручників.

Про це він заявив в ефірі "Радіо НВ" у середу, відповідаючи на питання, чому Медведчук, який у перемовинах представляє Україну, висловлює позицію, протилежну точці зору президента України.

Порошенко зазначив, що не вважає діяльність кума президента Росії Медведчука ефективною.

"Я звертаюсь до Служби безпеки України розглянути доцільність подальшого використання пана Медведчука в форматі гуманітарної групи для звільнення заручників, якщо його функціонування є неефективним", – сказав президент.

Він додав, що чекає на доповідь СБУ у четвер 11 квітня.

"Де-факто пан Медведчук представляє Російську Федерацію і пана Путіна.... Це був єдиний канал зв’язку з паном Путіним, який виявився неефективним", – відповів Порошенко.

Він наголосив, що до компетенції Медведчука не належить "визначати, що і як робити Україні".

"У нього була одна функція, і ця функція була – звільнення заручників, які знаходяться як у підвалах окупованих територій, так і у в’язницях Росії. Останній раз це відбулось в грудні місяці 2017 року. Назвати це ефективним точно не можна", – сказав президент.

Нагадаємо:

  • Напередодні Медведчук сказав, що бойовики на окупованих територіях Донеччини та Луганщини згодні з його "планом" щодо "встановлення миру".
  • Раніше політик говорив, що один із головних пунктів цього "плану" полягає в автономії Донбасу у складі України.
  • В кінці липня 2018 року Медведчук повідомив про рішення приєднатися до партії "За Життя" Вадима Рабіновича і очолити напрямок щодо "відновлення миру" з Росією.
  • Разом із нардепом від "Опозиційного блоку" Юрієм Бойком вони утворили "Опозиційну платформу – За Життя".
  • На першому з'їзді політсили Медведчук заявив про  необхідність застосувати свій "план-концепцію" та створити "автономний регіон Донбас" із закріпленням цього статусу в Конституції.
  • Після цієї заяви генпрокуратура відкрила кримінальне провадження про можливу державну зраду та сепаратизм Віктора Медведчука.
  • 22 березня 2019 року Медведчук із Бойком зустрілись у Москві із прем’єром Росії Дмитром Медведєвим та очільником "Газпрому" Олексієм Міллером.
  • Після цього українські політики сказали, що будуть продовжувати вести переговори з керівництвом РФ, зокрема, щодо ціни на газ.
  • Через політ Бойка та Медведчука до Москви відкрили кримінальну справупроти співробітників Державної прикордонної та Державної авіаційної служб.

"Українська правда" у Threads

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