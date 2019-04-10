Порошенко назвав "перемовини" Медведчука неефективними і доручив СБУ розібратись

Президент Петро Порошенко звернувся до Служби безпеки, щоб відомство перевірило, чи потрібна участь Віктора Медведчука у перемовинах щодо звільнення заручників.

Про це він заявив в ефірі "Радіо НВ" у середу, відповідаючи на питання, чому Медведчук, який у перемовинах представляє Україну, висловлює позицію, протилежну точці зору президента України.

Порошенко зазначив, що не вважає діяльність кума президента Росії Медведчука ефективною.

"Я звертаюсь до Служби безпеки України розглянути доцільність подальшого використання пана Медведчука в форматі гуманітарної групи для звільнення заручників, якщо його функціонування є неефективним", – сказав президент.

Він додав, що чекає на доповідь СБУ у четвер 11 квітня.

"Де-факто пан Медведчук представляє Російську Федерацію і пана Путіна.... Це був єдиний канал зв’язку з паном Путіним, який виявився неефективним", – відповів Порошенко.

Він наголосив, що до компетенції Медведчука не належить "визначати, що і як робити Україні".

"У нього була одна функція, і ця функція була – звільнення заручників, які знаходяться як у підвалах окупованих територій, так і у в’язницях Росії. Останній раз це відбулось в грудні місяці 2017 року. Назвати це ефективним точно не можна", – сказав президент.

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