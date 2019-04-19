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В Кремле оценили усилия Медведчука относительно военнопленных

Пятница, 19 апреля 2019, 13:09

Кремль "принимает во внимание" усилия главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" кума Владимира Путина Виктора Медведчука, в том числе направленные на освобождение украинских моряков.

Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь главы президента РФ Дмитрий Песков, сообщает российский "Интерфакс".

На вопрос журналиста, какова реакция Москвы на усилия Медведчука, Песков ответил: "Его усилия принимаются во внимание, пока больше сказать нечего".

Пресс-секретарь Путина в который раз повторил, что "пока идет следствие, степень их вины может и должен установить суд".

Песков назвал преждевременным вопрос о возможности возвращения моряков в Украину для отбывания там наказания.

"Об этом преждевременно говорить. Но законом предусматривается возможность разных юридических процедур", – сказал он.

На вопрос, является ли Медведчук посредником в делах между Киевом и Москвой, пресс-секретарь президента констатировал, что Медведчук, "действительно, занимается вопросами возвращения и обмена удерживаемых лиц и в этом плане проявляет большую активность".

"Мы уже говорили, что недавно он был в Москве и имел здесь контакты по вопросу освобождения украинских моряков, которые нарушили границы РФ. В этом плане он по-прежнему работает и прикладывает изрядные усилия для урегулирования множества существующих (между Россией и Украиной) гуманитарных вопросов", – сказал Песков.

Напомним:

  • Президент Петр Порошенко заявил, что не проводит встреч с Виктором Медведчуком.
  • В начале апреля Порошенко заявил, что обратился в Службу безопасности с просьбой проверить, требуется ли дальнейшее участие Виктора Медведчука в переговорах по освобождению заложников. 
  • Порошенко добавил, что Медведчук был "единственным каналом связи с Путиным, который оказался неэффективным".
  • Медведчук в ответ заявил, что возлагает вину на Порошенко за отсутствие обмена пленными с декабря 2017 года по апрель 2019-го.

Темы: морякиМедведчукРосcия
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