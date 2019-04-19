В Кремле оценили усилия Медведчука относительно военнопленных

Кремль "принимает во внимание" усилия главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" кума Владимира Путина Виктора Медведчука, в том числе направленные на освобождение украинских моряков.

Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь главы президента РФ Дмитрий Песков, сообщает российский "Интерфакс".



На вопрос журналиста, какова реакция Москвы на усилия Медведчука, Песков ответил: "Его усилия принимаются во внимание, пока больше сказать нечего".



Пресс-секретарь Путина в который раз повторил, что "пока идет следствие, степень их вины может и должен установить суд".



Песков назвал преждевременным вопрос о возможности возвращения моряков в Украину для отбывания там наказания.



"Об этом преждевременно говорить. Но законом предусматривается возможность разных юридических процедур", – сказал он.



На вопрос, является ли Медведчук посредником в делах между Киевом и Москвой, пресс-секретарь президента констатировал, что Медведчук, "действительно, занимается вопросами возвращения и обмена удерживаемых лиц и в этом плане проявляет большую активность".



"Мы уже говорили, что недавно он был в Москве и имел здесь контакты по вопросу освобождения украинских моряков, которые нарушили границы РФ. В этом плане он по-прежнему работает и прикладывает изрядные усилия для урегулирования множества существующих (между Россией и Украиной) гуманитарных вопросов", – сказал Песков.

Напомним: