Зустрічі з Медведчуком припинено - Порошенко
Президент Петро Порошенко заявив, що не проводить зустрічей з кумом Путіна, главою політради "Опозиційної платформи - За Життя" Віктором Медведчуком.
Про це Порошенко повідомив у відповідь на питання журналіста "Української правди" 14 квітня на НСК Олімпійський, де мали відбутися дебати з кандидатом Володимиром Зеленським.
"Чи є в когось сумніви в тому, що Путін - ворог, напав на нашу державу, вбиває українців. ... Віктор Медведчук де-факто є представником Путіна, а не України. Він не представляє президента України і не буде представляти. Єдина функція у пана Медведчука була - звільненя наших військовополонених і заручників", - зазначив Порошенко.
Він додав, що зустрічався б з Медведчуком, навіть якщо би він зробив тільки те, що Україна звільнила 74 заручника у грудні 2017 року.
"Зараз, коли цей процес (звільнення заручників - ред.) зупинено, зупинено і зустрічі", - заявив Порошенко.
Нагадаємо,
- На початку квітня президент Петро Порошенко заявив, що звернувся до Служби безпеки України з проханням перевірити, чи потрібна участь Віктора Медведчука у перемовинах щодо звільнення заручників. На доповідь СБУ Порошенко чекав 11 квітня.
- За словами Порошенка, Медведчук був "єдиним каналом зв’язку з Путіним, який виявився неефективним".
- Напередодні Віктор Медведчук заявив, що бойовики на окупованих територіях Донеччини та Луганщини згодні з його "планом" щодо "встановлення миру". Раніше він заявляв, що один із головних пунктів цього "плану" полягає в автономії Донбасу у складі України.
- 13 квітня Медведчук заявив, що переговори про звільнення 24 полонених українських моряків "веде і вестиме" він. За його словами, для цього "ніяких благословень, доручень, прохань або дозволів з боку чинного, як і майбутнього президента України, не треба".
- Восени 2018 року журналісти програми "Схеми" оприлюднили розслідування про таємні зустрічі Медведчука з Порошенком. В адміністрації президента заявили, що Порошенко "не мав, не має і не збирається мати жодних спільних бізнес-інтересів" з Медведчуком.
- У липні 2018 року Медведчук повідомив про рішення приєднатися до партії "За Життя" Вадима Рабіновича і очолити напрямок щодо "відновлення миру" з Росією. Разом із нардепом від "Опозиційного блоку" Юрієм Бойком вони утворили "Опозиційну платформу – За Життя".
- На першому з'їзді політсили Медведчук заявив про необхідність застосувати свій "план-концепцію" та створити "автономний регіон Донбас" із закріпленням цього статусу в Конституції.
- ГПУ відкрила кримінальне провадження про можливу державну зраду та сепаратизм Віктора Медведчука.
- 22 березня 2019 року Медведчук із Бойком зустрілись у Москві із прем’єром Росії Дмитром Медведєвим та главою "Газпрому" Олексієм Міллером.
- Через політ Бойка та Медведчука до Москви кримінальну справу було відкрито проти співробітників Державної прикордонної та Державної авіаційної служб.
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