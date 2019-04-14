Зустрічі з Медведчуком припинено - Порошенко

Президент Петро Порошенко заявив, що не проводить зустрічей з кумом Путіна, главою політради "Опозиційної платформи - За Життя" Віктором Медведчуком.

Про це Порошенко повідомив у відповідь на питання журналіста "Української правди" 14 квітня на НСК Олімпійський, де мали відбутися дебати з кандидатом Володимиром Зеленським.

"Чи є в когось сумніви в тому, що Путін - ворог, напав на нашу державу, вбиває українців. ... Віктор Медведчук де-факто є представником Путіна, а не України. Він не представляє президента України і не буде представляти. Єдина функція у пана Медведчука була - звільненя наших військовополонених і заручників", - зазначив Порошенко.

Він додав, що зустрічався б з Медведчуком, навіть якщо би він зробив тільки те, що Україна звільнила 74 заручника у грудні 2017 року.

"Зараз, коли цей процес (звільнення заручників - ред.) зупинено, зупинено і зустрічі", - заявив Порошенко.

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