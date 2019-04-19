Справа Гандзюк: засідання щодо підозрюваного Павловського втретє перенесли

Засідання щодо зміни запобіжного заходу Ігорю Павловському, підозрюваному в організації вбивства радниці міськголови Херсона Катерини Гандзюк, утретє перенесли через стан здоров'я підозрюваного.

Про це повідомляє Громадське.

За словами захисника Максима Болдіна, Павловський отримав струс мозку й не може нині самостійно пересуватися.

Утім до Шевченківського райсуду не надали жодних документів про поважні причини неявки Павловського.

Адвокат зазначив, що вмовлятиме Павловського вийти на наступне засідання у режимі відеоконференції, якщо за станом здоров'я все ж не зможе прийти до судової зали.

Засідання перенесли на 15 годину 22 квітня.