Справа Гандзюк: засідання щодо підозрюваного Павловського втретє перенесли

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П'ятниця, 19 квітня 2019, 13:42

Засідання щодо зміни запобіжного заходу Ігорю Павловському, підозрюваному в організації вбивства радниці міськголови Херсона Катерини Гандзюк, утретє перенесли через стан здоров'я підозрюваного.

Про це повідомляє Громадське.

За словами захисника Максима Болдіна, Павловський отримав струс мозку й не може нині самостійно пересуватися.

Утім до Шевченківського райсуду не надали жодних документів про поважні причини неявки Павловського.

Адвокат зазначив, що вмовлятиме Павловського вийти на наступне засідання у режимі відеоконференції, якщо за станом здоров'я все ж не зможе прийти до судової зали.

Засідання перенесли на 15 годину 22 квітня.

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Теми: напад на Гандзюк суд


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