Справа Гандзюк: засідання щодо підозрюваного Павловського втретє перенесли
Засідання щодо зміни запобіжного заходу Ігорю Павловському, підозрюваному в організації вбивства радниці міськголови Херсона Катерини Гандзюк, утретє перенесли через стан здоров'я підозрюваного.
Про це повідомляє Громадське.
За словами захисника Максима Болдіна, Павловський отримав струс мозку й не може нині самостійно пересуватися.
Утім до Шевченківського райсуду не надали жодних документів про поважні причини неявки Павловського.
Адвокат зазначив, що вмовлятиме Павловського вийти на наступне засідання у режимі відеоконференції, якщо за станом здоров'я все ж не зможе прийти до судової зали.
Засідання перенесли на 15 годину 22 квітня.
Активісти спільноти "Хто замовив Гандзюк?" кожного разу влаштовують акції протесту під судом, побоюючись, що Павловського можуть випустити з-під варти.
Нагадаємо:
- 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 3 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.
- Поліція затримала 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк. Це В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, Сергій Торбін і Микита Грабчук.
- За версією друзів Гандзюк, посередником між виконавцями злочину та замовником начебто був Ігор Павловський з кличкою "Собака" – помічник народного депутата від Блоку Петра Порошенка Миколи Паламарчука.
- При цьому самого Паламарчука активісти назвали "смотрящим по темах МВС" у Херсонській області.
- Ігор Павловський після оголошення підозри потрапляв до лікарні з діагнозом "гіпертонічний криз".