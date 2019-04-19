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Справа Гандзюк: засідання щодо підозрюваного Павловського втретє перенесли

П'ятниця, 19 квітня 2019, 13:42

Засідання щодо зміни запобіжного заходу Ігорю Павловському, підозрюваному в організації вбивства радниці міськголови Херсона Катерини Гандзюк, утретє перенесли через стан здоров'я підозрюваного.

Про це повідомляє Громадське.

За словами захисника Максима Болдіна, Павловський отримав струс мозку й не може нині самостійно пересуватися.

Утім до Шевченківського райсуду не надали жодних документів про поважні причини неявки Павловського.

Адвокат зазначив, що вмовлятиме Павловського вийти на наступне засідання у режимі відеоконференції, якщо за станом здоров'я все ж не зможе прийти до судової зали.

Засідання перенесли на 15 годину 22 квітня.

Активісти спільноти "Хто замовив Гандзюк?" кожного разу влаштовують акції протесту під судом, побоюючись, що Павловського можуть випустити з-під варти.

 
 

Нагадаємо:

  • 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 3 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.
  • Поліція затримала 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк. Це В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, Сергій Торбін і Микита Грабчук.
  • За версією друзів Гандзюк, посередником між виконавцями злочину та замовником начебто був Ігор Павловський з кличкою "Собака" – помічник народного депутата від Блоку Петра Порошенка Миколи Паламарчука.
  • При цьому самого Паламарчука активісти назвали "смотрящим по темах МВС" у Херсонській області.
  • Ігор Павловський після оголошення підозри потрапляв до лікарні з діагнозом "гіпертонічний криз".

Теми: напад на Гандзюксуд
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