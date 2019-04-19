Дело Гандзюк: заседание по подозреваемому Павловскому перенесли в третий раз
Заседание по изменению меры пресечения Игорю Павловскому, подозреваемому в организации убийства советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк, в третий раз перенесли из-за состояния здоровья подозреваемого.
Об этом сообщает Громадське.
По словам защитника Максима Болдина, Павловский получил сотрясение мозга и не может сейчас самостоятельно передвигаться.
Впрочем в Шевченковский райсуд не предоставили никаких документов об уважительных причинах неявки Павловского.
Адвокат отметил, что будет уговаривать Павловского выйти на следующее заседание в режиме видеоконференции, если по состоянию здоровья все же не сможет прийти в зал.
Заседание перенесли на 15 часов 22 апреля.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua