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Дело Гандзюк: заседание по подозреваемому Павловскому перенесли в третий раз

Пятница, 19 апреля 2019, 13:42

Заседание по изменению меры пресечения Игорю Павловскому, подозреваемому в организации убийства советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк, в третий раз перенесли из-за состояния здоровья подозреваемого.

Об этом сообщает Громадське.

По словам защитника Максима Болдина, Павловский получил сотрясение мозга и не может сейчас самостоятельно передвигаться.

Впрочем в Шевченковский райсуд не предоставили никаких документов об уважительных причинах неявки Павловского.

Адвокат отметил, что будет уговаривать Павловского выйти на следующее заседание в режиме видеоконференции, если по состоянию здоровья все же не сможет прийти в зал.

Заседание перенесли на 15 часов 22 апреля.

Активисты сообщества "Кто заказал Гандзюк?" каждый раз устраивают акции протеста под судом, опасаясь, что Павловского могут выпустить из-под стражи.

 
 

Напомним:

  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Катерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после многочисленных операций.
  • Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
  • По версии друзей Гандзюк, посредником между исполнителями преступления и заказчиком якобы был Игорь Павловский по кличке "Собака" - помощник народного депутата от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука.
  • При этом самого Паламарчука активисты назвали "смотрящим по темам МВД" в Херсонской области.
  • Игорь Павловский после объявления подозрения попадал в больницу с диагнозом "гипертонический криз".

Темы: нападение на Гандзюксуд
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