Дело Гандзюк: заседание по подозреваемому Павловскому перенесли в третий раз
Заседание по изменению меры пресечения Игорю Павловскому, подозреваемому в организации убийства советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк, в третий раз перенесли из-за состояния здоровья подозреваемого.
Об этом сообщает Громадське.
По словам защитника Максима Болдина, Павловский получил сотрясение мозга и не может сейчас самостоятельно передвигаться.
Впрочем в Шевченковский райсуд не предоставили никаких документов об уважительных причинах неявки Павловского.
Адвокат отметил, что будет уговаривать Павловского выйти на следующее заседание в режиме видеоконференции, если по состоянию здоровья все же не сможет прийти в зал.
Заседание перенесли на 15 часов 22 апреля.
Активисты сообщества "Кто заказал Гандзюк?" каждый раз устраивают акции протеста под судом, опасаясь, что Павловского могут выпустить из-под стражи.
Напомним:
- 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Катерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после многочисленных операций.
- Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
- По версии друзей Гандзюк, посредником между исполнителями преступления и заказчиком якобы был Игорь Павловский по кличке "Собака" - помощник народного депутата от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука.
- При этом самого Паламарчука активисты назвали "смотрящим по темам МВД" в Херсонской области.
- Игорь Павловский после объявления подозрения попадал в больницу с диагнозом "гипертонический криз".