Дело Гандзюк: заседание по подозреваемому Павловскому перенесли в третий раз

Заседание по изменению меры пресечения Игорю Павловскому, подозреваемому в организации убийства советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк, в третий раз перенесли из-за состояния здоровья подозреваемого.

Об этом сообщает Громадське.

По словам защитника Максима Болдина, Павловский получил сотрясение мозга и не может сейчас самостоятельно передвигаться.

Впрочем в Шевченковский райсуд не предоставили никаких документов об уважительных причинах неявки Павловского.

Адвокат отметил, что будет уговаривать Павловского выйти на следующее заседание в режиме видеоконференции, если по состоянию здоровья все же не сможет прийти в зал.

Заседание перенесли на 15 часов 22 апреля.

Активисты сообщества "Кто заказал Гандзюк?" каждый раз устраивают акции протеста под судом, опасаясь, что Павловского могут выпустить из-под стражи.

Напомним: