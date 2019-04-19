Дело Гандзюк: заседание по подозреваемому Павловскому перенесли в третий раз

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Пятница, 19 апреля 2019, 13:42

Заседание по изменению меры пресечения Игорю Павловскому, подозреваемому в организации убийства советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк, в третий раз перенесли из-за состояния здоровья подозреваемого.

Об этом сообщает Громадське.

По словам защитника Максима Болдина, Павловский получил сотрясение мозга и не может сейчас самостоятельно передвигаться.

Впрочем в Шевченковский райсуд не предоставили никаких документов об уважительных причинах неявки Павловского.

Адвокат отметил, что будет уговаривать Павловского выйти на следующее заседание в режиме видеоконференции, если по состоянию здоровья все же не сможет прийти в зал.

Заседание перенесли на 15 часов 22 апреля.

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Темы: нападение на Гандзюк суд


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