Дебати 2019: Три станції метро у Києві закрили повністю
У зв'язку із проведенням дебатів кандидатів у президенти на НСК "Олімпійський" у столиці закрили три станції метро.
Про це повідомляє прес-служба поліції у Києві і "Київський метрополітен".
Зазначається, що закриті станції "Олімпійська", "Палац Спорту" та "Льва Толстого".
"На даний час усі три вищевказані станції закриті на вхід та вихід. Станції "Палац спорту" та "Льва Толстого" працюватимуть лише як пересадочні на іншу гілку метрополітену", - йдеться у повідомленні поліції.
У прес-службі метрополітену додали, що попередньо станції метро запрацюють пізно ввечері.
Нагадаємо:
- Раніше повідомлялося про часткове закриття трьох станцій метро.
- Зранку у п'ятницю до НСК "Олімпійський" вже прибули підрозділи поліції, а також кілька фур з телевізійним обладнанням.
- Також перекритий рух транспорту по Великій Васильківській від Ділової до Саксаганського. Там встановлюють рамки посеред вулиці, як під час фіналу Ліги чемпіонів.
- 18 квітня радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк заявив, що в день проведення дебатів між кандидатами у президенти Володимиром Зеленським і Петром Порошенком довкола НСК "Олімпійський" можуть обмежити рух транспорту, а також очікується велика кількість правоохоронців.
- Згодом стало відомо, які вулиці будуть перекриті через дебати.
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