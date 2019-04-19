Дебати 2019: Три станції метро у Києві закрили повністю

У зв'язку із проведенням дебатів кандидатів у президенти на НСК "Олімпійський" у столиці закрили три станції метро.

Про це повідомляє прес-служба поліції у Києві і "Київський метрополітен".

Зазначається, що закриті станції "Олімпійська", "Палац Спорту" та "Льва Толстого".

"На даний час усі три вищевказані станції закриті на вхід та вихід. Станції "Палац спорту" та "Льва Толстого" працюватимуть лише як пересадочні на іншу гілку метрополітену", - йдеться у повідомленні поліції.

У прес-службі метрополітену додали, що попередньо станції метро запрацюють пізно ввечері.

Нагадаємо: