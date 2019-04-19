Дебаты 2019: Три станции метро в Киеве закрыли полностью

В связи с проведением дебатов кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский" в столице закрыли три станции метро.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Киеве и "Киевский метрополитен".

Отмечается, что закрыты станции "Олимпийская", "Дворец Спорта" и "Льва Толстого".

"В настоящее время все три вышеуказанные станции закрыты на вход и выход. Станции "Дворец спорта" и "Льва Толстого" будут работать только как пересадочные на другую ветку метрополитена", - говорится в сообщении полиции.

В пресс-службе метрополитена добавили, что предварительно станции метро заработают поздно вечером.

Напомним: