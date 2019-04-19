Дебаты 2019: Три станции метро в Киеве закрыли полностью
Пятница, 19 апреля 2019, 14:46
В связи с проведением дебатов кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский" в столице закрыли три станции метро.
Об этом сообщает пресс-служба полиции в Киеве и "Киевский метрополитен".
Отмечается, что закрыты станции "Олимпийская", "Дворец Спорта" и "Льва Толстого".
"В настоящее время все три вышеуказанные станции закрыты на вход и выход. Станции "Дворец спорта" и "Льва Толстого" будут работать только как пересадочные на другую ветку метрополитена", - говорится в сообщении полиции.
В пресс-службе метрополитена добавили, что предварительно станции метро заработают поздно вечером.
Напомним:
- Утром в пятницу в НСК "Олимпийский" уже прибыли подразделения полиции, а также несколько фур с телевизионным оборудованием.
- Также перекрыто движение транспорта по Большой Васильковской от Деловой до Саксаганского. Там устанавливают рамки посреди улицы, как во время финала Лиги чемпионов.
- 18 апреля советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявил, что в день проведения дебатов между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко вокруг НСК "Олимпийский" могут ограничить движение транспорта, а также ожидается большое количество правоохранителей.
- Впоследствии стало известно, какие улицы будут перекрыты из-за дебаты.
Украинская правда