Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Дебаты 2019: Три станции метро в Киеве закрыли полностью

Пятница, 19 апреля 2019, 14:46

В связи с проведением дебатов кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский" в столице закрыли три станции метро.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Киеве и "Киевский метрополитен".

Отмечается, что закрыты станции "Олимпийская", "Дворец Спорта" и "Льва Толстого".

"В настоящее время все три вышеуказанные станции закрыты на вход и выход. Станции "Дворец спорта" и "Льва Толстого" будут работать только как пересадочные на другую ветку метрополитена", - говорится в сообщении полиции.

В пресс-службе метрополитена добавили, что предварительно станции метро заработают поздно вечером.

Напомним:

  • Утром в пятницу в НСК "Олимпийский" уже прибыли подразделения полиции, а также несколько фур с телевизионным оборудованием.
  • Также перекрыто движение транспорта по Большой Васильковской от Деловой до Саксаганского. Там устанавливают рамки посреди улицы, как во время финала Лиги чемпионов.
  • 18 апреля советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявил, что в день проведения дебатов между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко вокруг НСК "Олимпийский" могут ограничить движение транспорта, а также ожидается большое количество правоохранителей.
  • Впоследствии стало известно, какие улицы будут перекрыты из-за дебаты.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: дебатыметро
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Все новости...
дебаты
Трамп обвинил Байдена в получении денег от России
В США рассказали, как изменят правила следующих дебатов Трампа и Байдена
Финальные дебаты Трампа и Байдена: кандидаты в президенты обсудят 6 блоков вопросов
Последние новости
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
Все новости...
Реклама: