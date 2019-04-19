Порошенко порадив народжувати більше, щоб витягти Україну з кризи
Кандидат у президенти Петро Порошенко заявив, що для боротьби з демографічною кризою в Україні українцям потрібно народжувати більше.
Про це він сказав, відповідаючи на питання доктора історичних наук Ярослава Грицака, під час дебатів у студії "Суспільного".
За словами Порошенка, українська родина має бути захищена.
"Я не буду відповідати, що українці мають більше любити один одного, але українська родина має бути захищена", - сказав він, у відповідь на питання про подолання демографічної кризи в Україні.
Порошенко заявив, що є кілька кроків до її подолання.
"Крок перший - це боротьба з бідністю... Наш шлях – це рішуче зростання рівня середньої заробітної платні, щоб українець міг заробити тут стільки, щоб втратити мотивацію їхати за кордон", - сказав він.
"Друга позиція. У нас народження 3-4-ї дитини не має бути квитком у бідність. Ми з першого квітня започаткували програму, якою кожна третя дитина буде отримувати прожитковий мінімум. Сьогодні - це більше 1600 гривень, з другого півріччя це буде 1779 гривень", - додав Порошенко.
"Я обіцяв вам цього не робити, але скажу, треба народжувати більше. Я вам це кажу, як батько чотирьох дітей, при чому, всі від однієї дружини", - порадив Порошенко.
Грицак, коли озвучував питання Порошенку, закликав не відповідати в стилі "треба народжувати більше", а розповісти про реальні кроки у боротьбі з розлученнями, виїздом українців за кордон.
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Нагадаємо:
- Перед цим Порошенко під час неофіційних дебатів закликавЗеленського приїхати на у студію "Суспільного".
- На НСК "Олімпійський" Зеленський так і не відповів Порошенку, чи піде на офіційні дебати.
- Зрештою, шоумен не з'явився на "Суспільне", і весь час, виділений для дебатів, згідно із законом, отримав Порошенко для агітації.
- Чинний президент і кандидат на цю посаду в ефірі "Суспільного" відповідав на запитання, поставлені журналістами, активістами і громадськими діячами в рамках ініціативи "Української правди" і громадського руху "ЧЕСНО" #Єпитання.