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Порошенко посоветовал рожать больше, чтобы вытащить Украины из кризиса

Пятница, 19 апреля 2019, 21:42

Кандидат в президенты Петр Порошенко заявил, что для борьбы с демографическим кризисом в Украине украинцам нужно рожать больше.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос доктора исторических наук Ярослава Грицака, во время дебатов в студии "Суспільного".

По словам Порошенко, украинская семья должна быть защищена.

"Я не буду отвечать, что украинцы должны больше любить друг друга, но украинская семья должна быть защищена", - сказал он, отвечая о преодолении демографического кризиса в Украине.

Порошенко заявил, что есть несколько шагов к преодолению этого кризиса.

"Шаг первый - это борьба с бедностью ... Наш путь - это решительный рост уровня средней заработной платы, чтобы украинец мог заработать здесь столько, чтобы потерять мотивацию ехать за границу", - сказал он.

"Вторая позиция. У нас рождения 3-4-го ребенка не должно быть билетом в бедность. Мы с первого апреля начали программу, по которой каждый третий ребенок будет получать прожиточный минимум. Сегодня - это более 1600 гривен, со второго полугодия это будет 1779 гривен", - добавил Порошенко.

"Я обещал вам этого не делать, но скажу, надо рожать больше. Я вам это говорю, как отец четырех детей, причем, все от одной жены", - посоветовал Порошенко.

Грицак, когда озвучивал вопросы Порошенко, призвал не отвечать в стиле "надо рожать больше", а рассказать о реальных шагах в борьбе с разводами, выездом украинцев за границу.

Читайте также онлайн "Украинской правды" с дебатов на стадионе "Олимпийский": Порошенко vs Зеленский. Кто кого?

Напомним:

  • Перед этим Порошенко во время неофициальных дебатов призвал Зеленского приехать в студию "Суспильного".
  • Зеленский так и не ответил Порошенко, пойдет ли на официальные дебаты.
  • В итоге, Зеленский не явился на "Суспильне", и все время, выделенное для дебатов, по закону, получил Порошенко для агитации.
  • Действующий президент и кандидат на эту должность в эфире "Суспильного" отвечал на вопросы, заданные журналистами, активистами и общественными деятелями в рамках инициативы "Украинской правды" и общественного движения "ЧЕСТНО" #Єпитання.

Алена Мазуренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Порошенкодебатыдети
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