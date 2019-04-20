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Порошенко підписав указ про європейську та євроатлантичну інтеграцію України

Субота, 20 квітня 2019, 19:45

Президент України Петро Порошенко підписав указ "Питання європейської та євроатлантичної інтеграції".

Про це 20 квітня повідомили у прес-службі глави держави. 

Указ №155/2019 оприлюднено на сайті президента. 

Указом затверджується План заходів з реалізації стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в ЄС та в Організації Північноатлантичного договору "з метою забезпечення незворотності європейського та євроатлантичного курсу України", відповідно до ч.3 ст. 102 Конституції України.

"Кабінет міністрів України має забезпечити виконання Плану заходів  ... та щокварталу інформувати президента України про хід виконання, а також звітувати щодо виконання зазначеного Плану в установлені строки", - йдеться в указі.

У травні 2019 року на засіданні РНБО має бути розглянуто питання щодо проведення окремих оглядів, що включені до комплексного огляду сектору безпеки, та за підсумками консультацій з представниками НАТО та держав-членів НАТО подати у другому півріччі 2019 року на розгляд президенту України проекти законів про охорону секретної інформації та про розвідку.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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Нагадаємо,

  • 22 листопада 2018 року Верховна Рада попередньо схвалила законопроект №9037 про внесення змін до Конституції, які стверджують курс України в ЄС і НАТО.
  • 7 лютого парламент закріпив в Конституції курс України на Європейський союз і НАТО.

Українська правда

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Теми: КонституціяЄСНАТОукази
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