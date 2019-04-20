Порошенко подписал указ о европейской и евроатлантической интеграции Украины

8130 просмотров
Суббота, 20 апреля 2019, 19:45

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "Вопросы европейской и евроатлантической интеграции".

Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе главы государства.

Указом утверждается План мероприятий по реализации стратегического курса Украины на получение полноправного членства в ЕС и в Организации Североатлантического договора "с целью обеспечения необратимости европейского и евроатлантического курса Украины", согласно ч.3 ст.102 Конституции Украины.

"Кабинет министров Украины должен обеспечить выполнение Плана мероприятий ... и ежеквартально информировать президента Украины о ходе выполнения, а также отчитываться о выполнении указанного Плана в установленные сроки", - говорится в указе.

В мае 2019 года на заседании СНБО должен быть рассмотрен вопрос о проведении отдельных обзоров, включенных в комплексный обзор сектора безопасности, и по итогам консультаций с представителями НАТО и государств-членов НАТО во втором полугодии 2019 г. на рассмотрение президенту Украины должны быть поданы проекты законов об охране секретной информации и о разведке.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Читайте также: 

"Что на самом деле изменят евроатлантические нормы в Конституции"

Напомним, 

  • 22 ноября 2018 года Верховная Рада предварительно одобрила законопроект №9037 о внесении изменений в Конституцию, которые утверждают курс Украины в ЕС и НАТО. 
  • 7 февраля парламент закрепил в Конституции курс Украины на Европейский союз и НАТО.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Конституция ЕС НАТО указы


powered by lun.ua
Материалы по теме
Порошенко: В случае победы Зеленского могут вернуть "полномочия Януковича" 17 апреля 2019, 15:40
САП опубликовала список закрытых дел о незаконном обогащении 28 марта 2019, 21:15
Выбор по языку, или Обязательно ли дебатировать кандидатам в президенты? 26 марта 2019, 09:00
Все новости
Главные новости
Первые выборы депутатов в ОТГ: Центризбирком назвал дату
Дебаты: полиция открыла производство из-за заявления о теракте
В "день тишины" на улицах осталась скрытая агитация - ЧЕСНО
Решение по Приватбанку может ударить по сотрудничеству с МВФ и ЕБРР – НБУ
Все новости
Кино

Интервью с тем, кто создал дотракийский и валирийский языки для "Игры престолов"

Фото

Невероятные изображения воздушного шарика, что взрывается

здоровье

Болеют только мужчины? Что следует знать о гемофилией

Поиск по сайту
Архив
Весь архів