Порошенко подписал указ о европейской и евроатлантической интеграции Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "Вопросы европейской и евроатлантической интеграции".

Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе главы государства.

Указ №155/2019 обнародован на сайте президента

Указом утверждается План мероприятий по реализации стратегического курса Украины на получение полноправного членства в ЕС и в Организации Североатлантического договора "с целью обеспечения необратимости европейского и евроатлантического курса Украины", согласно ч.3 ст.102 Конституции Украины.

"Кабинет министров Украины должен обеспечить выполнение Плана мероприятий ... и ежеквартально информировать президента Украины о ходе выполнения, а также отчитываться о выполнении указанного Плана в установленные сроки", - говорится в указе.

В мае 2019 года на заседании СНБО должен быть рассмотрен вопрос о проведении отдельных обзоров, включенных в комплексный обзор сектора безопасности, и по итогам консультаций с представителями НАТО и государств-членов НАТО во втором полугодии 2019 г. на рассмотрение президенту Украины должны быть поданы проекты законов об охране секретной информации и о разведке.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Напомним,