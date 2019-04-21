"Чорний" політтехнолог працював у Києві на каналі, який пов'язують з Порошенком - Spiegel

Політтехнолог Моше Клюгхафт кілька тижнів працював у Києві в редакції телеканалу "Прямий", який пов'язують з чинним президентом Петром Порошенком.

Про це пише німецьке видання Spiegel, посилаючись на слова неназваного співробітника телеканалу.

Зазначається, що окрім Клюгхафта, для якого в офісі "Прямого" було виділено окреме приміщення, там працювали і інші "ізраїльські фахівці".

"Інформація на 100% вірна", - заявив на умовах анонімності співробітник "Прямого".

Нагадаємо,