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"Чорний" політтехнолог працював у Києві на каналі, який пов'язують з Порошенком - Spiegel

Неділя, 21 квітня 2019, 00:09
Чорний політтехнолог працював у Києві на каналі, який пов'язують з Порошенком - Spiegel

Політтехнолог Моше Клюгхафт кілька тижнів працював у Києві в редакції телеканалу "Прямий", який пов'язують з чинним президентом Петром Порошенком.

Про це пише німецьке видання Spiegel, посилаючись на слова неназваного співробітника телеканалу.

Зазначається, що окрім Клюгхафта, для якого в офісі "Прямого" було виділено окреме приміщення, там працювали і інші "ізраїльські фахівці".

"Інформація на 100% вірна", - заявив на умовах анонімності співробітник "Прямого".

Нагадаємо,

  • На початку квітня нардеп Сергій Лещенко та екс-президент Грузії Саакашвілі заявили, що кандидат в президенти Петро Порошенко найняв ізраїльського політтехнолога Моше Клюгхафта, який славиться своїми "чорними технологіями".
  • Клюгхафт нібито фотографував себе і єврейське вино з вікна офісу Порошенка та його телеканалу "Прямий". Також він виклав в Інстаграм фото, зроблене з офісу телеканалу "Прямий".
  • Згодом один з найближчих соратників Порошенко - нардеп від БПП Сергій Березенко - заявив, що у штабі кандидата немає іноземних політтехнологів, а вся кампанія ведеться силами штабу, партії і людей на аутсорсингу.
  • У коментарі Deutsche Welle Клюгхафт заявив, що інформація про його участь у передвиборній кампанії чинного президента України Петра Порошенка є фейком.

Українська правда

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Теми: вибори президента 2019ПорошенкоЗМІ
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