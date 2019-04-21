"Чорний" політтехнолог працював у Києві на каналі, який пов'язують з Порошенком - Spiegel
Неділя, 21 квітня 2019, 00:09
Політтехнолог Моше Клюгхафт кілька тижнів працював у Києві в редакції телеканалу "Прямий", який пов'язують з чинним президентом Петром Порошенком.
Про це пише німецьке видання Spiegel, посилаючись на слова неназваного співробітника телеканалу.
Зазначається, що окрім Клюгхафта, для якого в офісі "Прямого" було виділено окреме приміщення, там працювали і інші "ізраїльські фахівці".
"Інформація на 100% вірна", - заявив на умовах анонімності співробітник "Прямого".
Нагадаємо,
- На початку квітня нардеп Сергій Лещенко та екс-президент Грузії Саакашвілі заявили, що кандидат в президенти Петро Порошенко найняв ізраїльського політтехнолога Моше Клюгхафта, який славиться своїми "чорними технологіями".
- Клюгхафт нібито фотографував себе і єврейське вино з вікна офісу Порошенка та його телеканалу "Прямий". Також він виклав в Інстаграм фото, зроблене з офісу телеканалу "Прямий".
- Згодом один з найближчих соратників Порошенко - нардеп від БПП Сергій Березенко - заявив, що у штабі кандидата немає іноземних політтехнологів, а вся кампанія ведеться силами штабу, партії і людей на аутсорсингу.
- У коментарі Deutsche Welle Клюгхафт заявив, що інформація про його участь у передвиборній кампанії чинного президента України Петра Порошенка є фейком.
Українська правда