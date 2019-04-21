"Черный"политтехнолог работал в Киеве на канале, который связывают с Порошенко - Spiegel

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Воскресенье, 21 апреля 2019, 00:09

Политтехнолог Моше Клюгхафт несколько недель работал в Киеве в редакции телеканала "Прямой", который связывают с действующим президентом Петром Порошенко. 

Об этом пишет немецкое издание Spiegel, ссылаясь на слова неназванного сотрудника телеканала. 

Отмечается, что кроме Клюгхафта, для которого в офисе "Прямого" было выделено отдельное помещение, там работали и другие "израильские специалисты". 

"Информация на 100% верна", - заявил на условиях анонимности сотрудник "Прямого". 

Напомним, 

  • В начале апреля нардеп Сергей Лещенко и экс-президент Грузии Саакашвили заявили, что кандидат в президенты Петр Порошенко нанял израильского политтехнолога Моше Клюгхафта, который славится своими "черными технологиями".
  • Клюгхафт якобы фотографировал себя и еврейское вино из окна офиса Порошенко и его телеканала "Прямой". Также он выложил в Инстаграм фото, сделаное из офиса телеканала "Прямой".
  • Позже один из ближайших соратников Порошенко - нардеп от БПП Сергей Березенко - заявил, что в штабе кандидата нет иностранных политтехнологов, а вся кампания ведется силами штаба, партии и людей на аутсорсинге.
  • В комментарии  Deutsche Welle Клюгхафт заявил, что информация о его участии в предвыборной кампании действующего президента Украины Петра Порошенко является фейком.

Украинская правда

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Темы: выборы президента 2019 Порошенко СМИ


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