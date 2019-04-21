"Черный"политтехнолог работал в Киеве на канале, который связывают с Порошенко - Spiegel

Политтехнолог Моше Клюгхафт несколько недель работал в Киеве в редакции телеканала "Прямой", который связывают с действующим президентом Петром Порошенко.

Об этом пишет немецкое издание Spiegel, ссылаясь на слова неназванного сотрудника телеканала.

Отмечается, что кроме Клюгхафта, для которого в офисе "Прямого" было выделено отдельное помещение, там работали и другие "израильские специалисты".

"Информация на 100% верна", - заявил на условиях анонимности сотрудник "Прямого".

Напомним,