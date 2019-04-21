Зеленську видалили з бази "Миротворця"

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Неділя, 21 квітня 2019, 10:43

Сайт "Миротворець" видалив дружину кандидата в президенти Володимира Зеленського Олену зі своєї бази.

Так, у суботу "Миротворець" розмістив Олену Зеленську в розділі "Чистилище" після того, як користувачі Facebook обурилися щодо її перепосту російського пропагандистського ЗМІ 2014 року.

Станом на ранок неділі зазначена сторінка недоступна, а за пошуком на сайті Олену Зеленську знайти не можна.

Нагадаємо:

  • У суботу, в "день тиші" перед другим туром виборів президента, сайт "Миротворець" вніс дружину кандидата в президенти Володимира Зеленського у свою базу через те, що 2014 року вона перепостила на сторінці в Facebook публікацію російських ЗМІ, які просили за винагороду надсилати інформацію про переміщення українських військ.
  • Згодом Зеленська на своїй сторінці у соцмережі пояснила, що в 2014 році вона "не знала усіх технічних особливостей Facebook".
  • "Не підозрювала, що робити перепост з обуренням діями російських пропагандистів не можна. Тому що ФБ може не показати підводку, а саме посилання – залишити", - додала вона.
  • Як відомо, сайт "Миротворець" пов’язують із членом колегії МВС Антоном Геращенком.
  • Сайт декларує, що публікує інформацію про людей, які становлять загрозу українській державі та суспільству, скоїли злочини проти основ національної безпеки.
  • Зокрема, на ньому були опубліковані персональні дані екс-депутата Олега Калашникова і журналіста Олеся Бузини незадовго до їх вбивства біля власних квартир.
  • У 2016 році "Миротворець" оприлюднив список журналістів, які, на їхній погляд, "співпрацюють з країною-агресором". У переліку були 293 людини, в тому числі четверо українських журналістів, вказано поштові адреси на території Росії і номери телефонів.
  • Цей крок викликав великий резонанс у суспільстві й медійній сфері.
  • Згодом "Мирготворець" опублікував вибачення за попередню публікацію списку журналістів, акредитованих терористичною організацією "ДНР" і в той же час опублікував оновлений список, що містить 5412 записів.
  • У міністерстві інформполітики в той час також розійшлися у поглядах на роботу "Миротворця".
  • Свого часу на сайті опинялися Міхеіл Саакашвілі і Юлія Тимошенко.
  • Колишня уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська просила СБУ і МВС покарати осіб, причетних до публікації персональних даних на сайті "Миротворець" і закрити сам сайт.

Українська правда

Теми: Зеленський


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