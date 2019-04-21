Зеленську видалили з бази "Миротворця"

Сайт "Миротворець" видалив дружину кандидата в президенти Володимира Зеленського Олену зі своєї бази.

Так, у суботу "Миротворець" розмістив Олену Зеленську в розділі "Чистилище" після того, як користувачі Facebook обурилися щодо її перепосту російського пропагандистського ЗМІ 2014 року.

Станом на ранок неділі зазначена сторінка недоступна, а за пошуком на сайті Олену Зеленську знайти не можна.

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